За прошедшие сутки на территории Чувашской Республики зарегистрированы 12 техногенных пожаров, погибших и пострадавших нет. 8 из них – возгорания сухой травы, мусора на открытой территории, мусорного контейнера, пустующего дома в Моргаушском, Шемуршинском, Чебоксарском районах и в столице республики. Об этом сообщает ГКЧС Чувашии.
5 мая в 12 часов ночи произошло возгорание электрощитовой в одном из жилых домов Московского района столицы. ЧП произошло на первом этаже одного из подьездов дома по ул.Университетская. Из-за сильного задымления потребовалась эвакуация жильцов в количестве 10 человек.
Ближе к 6 утра по ул.Новая д.Мочей Красночетайского района в результате пожара поврежден кирпичный жилой дом. В 7:34 огненное пламя разыгралось в садовом товариществе «Ольдеевский» г.Новочебоксарск. Уничтожен дощатый пристрой, дачный дом удалось отстоять. Причины всех пожаров предстоит установить.
6.05.2020
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