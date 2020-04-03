За прошедшие сутки на территории Чувашской Республики зарегистрированы 7 техногенных пожаров, погибших и пострадавших нет. 5 из них – возгорания сухой растительности и мусора на открытой территории в Чебоксарском, Алатырском, Красночетайском районах и в столице. Об этом сообщает ГКЧС Чувашии.

2 апреля в 7 утра огненное ЧП случилось в одном из частных хозяйств с.Большой Сундырь Моргаушского района. В результате пожара уничтожена баня, поврежден сарай с жилым домом. В этот же день, в 18:25, пожар повредил жилой дом в д. Ойкасы Чебоксарского района. Обстоятельства происшествий предстоит установить.

3.04.2020

www.tavanen.ru