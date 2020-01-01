В Чувашии за сутки загорелись три бани

1 января, 2020 - Актуально - нет комментариев

В Чувашии за сутки горели три бани. Об этом сообщает ГУ МЧС РФ по Чувашии.

31 декабря в  18:44 в г. Ядрин из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печи загорелась бревенчатая баня в личном хозяйстве 35-летней горожанки.  Огнем повреждена внутренняя отделка бани.

По этой же причине в 19:04 загорелась баня в с. Янтиково Янтиковского района. В результате, пламя повредило внутреннюю отделку бани и предбанника.

Тем же вечером, в 18:58, из-за неправильного устройства и неисправности дымовой трубы загорелась бревенчатая баня в п. Вурнары. Сгорела крыша бани и дощатый предбанник, огнем повреждена внутренняя отделка строения. В тушении были задействованы две единицы пожарной техники.

1.01.2020

www.tavanen.ru

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