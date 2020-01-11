За дежурные сутки в Чувашии зарегистрированы три пожара. Об этом сообщает ГУ МЧС РФ по Чувашии.

10 января в селе Батырево Батыревского района вспыхнул грузовой автомобиль «ГАЗ-3303″ (2014 г.в.), перевозивший груз из с.Комсомольское. ЧП случилось в 17:14 около дома № 49 по улице Ленина. Водителю не удалось самостоятельно сбить пламя при помощи огнетушителя, незамедлительно он сообщил об этом в пожарную охрану. В тушении была задействована пожарная автоцистерна. Транспорт удалось спасти. Пламя повредило подкапотное пространство и панель. Возгорание стало следствием неисправности систем, механизмов и узлов транспортного средства.

В 17:31 в г. Алатырь загорелся гараж, расположенный в микрорайоне «Стрелка». Пламя повредило внутреннюю отделку гаража на площади 5 кв.метров и находившийся там автомобиль «Лада Калина» (2009 г.в.). В тушении были задействованы две единицы пожарной техники. Причиной пожара стало нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования.

После 22:00 часов пожар произошел в подворье 80-летней жительницы д. Нижние Хачики Моргаушского района, где огнем занялся кирпичный дом. Причина пожара устанавливается.

11.01.2020

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