За прошедшие сутки на территории Чувашской Республики зарегистрированы 3 техногенных пожара, погибших и пострадавших нет. Об этом сообщает Министерство по делам ГО и ЧС Чувашии.

19 декабря ближе к 3 часам утра сгорел дом культуры в д.Старые Тойси Батыревского района. Причину пожара предстоит установить.

Вчера от огня пострадал жилой дом по ул.Фурманова Калининского района столицы. Звонок на пульт службы спасения поступил в 15:16. В результате происшествия уничтожен телевизор, повреждены стены, закопчен потолок.

В 17:21 в одном из домов Новочебоксарска по ул. 10-й Пятилетки загорелась электрощитовая на 5 этаже. Обстоятельства пожара предстоит установить. По предварительной версии, причиной пожаров могло стать нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования.

По оперативным данным, на территории Чувашской Республики с начала года зарегистрированы 1543 пожаров, в результате которого погибли 65 человек. Травмы различной степени тяжести получили 97 человек. Предварительный материальный ущерб составил свыше 70 млн рублей.

20.12.2019

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