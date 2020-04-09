За минувшие сутки в республике горели 3 бани. 2 пожара произошло в Шумерлинском районе, 1 пожар — в Чебоксарском. В поселках Дубовка (11:23) и Подборное (12:23) Шумерлинского района пожары произошли из-за неосторожности при обращении с огнем, в д. Большой Чигирь (20:29) — из-за неправильного устройства или неисправности дымовой трубы. В пожарах никто не пострадал. Об этом сообщает ГКЧС Чувашии.

Среди распространенных причин воспламенения бань считаются: плохая электропроводка, засоренный дымоход, близость дерева к печи, открытая топка и отделка бани фольгой.

9.04.2020

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