За прошедшие сутки на территории Чувашской Республики зарегистрированы 4 техногенных пожаров, пострадавших и погибший нет. Об этом сообщает ГКЧС Чувашии.

31 мая в 13.26 на пульт службы спасения-112 поступил звонок о возгорании трактора в поле за деревней Большое Шигаево Марпосадского района. Пострадавших нет, материальный ущерб и причины возгорания уточняются.

В 16:12 этого же дня в результате пожара произошло возгорание бани в садовом товариществе «Сосновка» Московского района столицы. Предположительно, из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых электроприборов, повреждена внутренняя отделка и закопчены стены бани.

В 6 вечера от огня пострадал кирпичный жилой дом по ул. Сенгерей с. Урмаево. В результате пожара закопчены стены дома, поврежден телевизор. Предположительно, причиной пожара могли быть грозовые разряды.

Вчера (23:26) в столице республики произошло возгорание в ванной комнате 1-комнатной квартиры по ул.Мичмана Павлова. В результате неосторожного обращения с огнем уничтожены натяжной потолок 4 кв.м., труба системы холодного водоснабжения, закопчены стены в ванной комнате и прихожей. Огнеборцам потребовалась эвакуация жильцов в количестве 4 человек, в том числе 2 детей.

1.06.2020

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