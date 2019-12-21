За дежурные сутки в Чувашии зарегистрированы четыре пожара. Об этом сообщает ГУ МЧС РФ по Чувашии.

В полдень 20 декабря из-за неосторожности при приготовлении пищи произошел пожар в одной из квартир дома № 44 по улице Заводская в поселке Урмары. В результате пожара сгорела часть внутренней отделки кухни.

Около 15:00 огонь вспыхнул в однокомнатной квартире 47-летней чебоксарки, проживающей в доме № 78 по улице Гражданская. Пламя повредило стиральную машину, напольное покрытие и двери в помещении. Обстоятельства происшествия выясняются.

Тем же днем от огня пострадали две бани в поселках Ибреси и Вурнары.

21.12.2019

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