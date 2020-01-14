В Чувашии за сутки горели две бани и жилой дом

14 января, 2020 - Актуально - нет комментариев

За прошедшие сутки на территории Чувашской Республики зарегистрированы 3 техногенных пожара, погибших и пострадавших нет. Из них 2 пожара — в банях. Об этом сообщает МЧС Чувашии.

13 января в 16:54 пожар случился в г.Шумерля. В одном из частных домов по ул.Мичурина от огня пострадала внутренняя отделка спальни и прихожая. Пострадавших нет. Причиной пожара могло стать нарушение правила технической эксплуатации электрооборудования.

В 19:36 этого же дня в с.Большой Сундырь Моргаушского района в результате пожара повреждена  внутренняя отделка бани, сгорел пристрой.  Вчера в 21:48 по ул.Просвещения д.Медикасы Цивильского района пожаром уничтожена баня. Причины этих пожаров предстоит установить.

14.01.2020

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