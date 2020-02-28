За прошедшие сутки на территории Чувашской Республики зарегистрированы 4 техногенных пожара, погибших и пострадавших нет. Об этом сообщает ГКЧС Чувашии.

27 февраля в 4 утра от огня пострадало бесхозное кирпичное строение, находящееся на окраине д.Кильдюшево Яльчикского района.

Через час в результате пострадал жилой бревенчатый дом по ул.Нагорная д.Новое Бахтиарово Батыревского района. Повреждены стена и внутренняя отделка дома.

В 17:33 этого же дня уничтожен мусорный контейнер в Калининском районе столицы.

Вчера огненное ЧП прошлось по ул.Партизанская д.Старые Чукалы Шемуршинского района. Сообщение о ЧП на пульт службы спасения поступило 21:40. В ликвидации возгорания были задействованы две пожарные автоцистерны противопожарной службы ГКЧС Чувашии. В результате пожара уничтожена кровля надворных построек. Причины всех пожаров предстоит установить.

28.02.2020

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