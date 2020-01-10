В Чувашии за сутки горели баня и электрощитовая

10 января, 2020 - Актуально - нет комментариев

За дежурные сутки в Чувашии зарегистрированы два пожара. Об этом сообщает ГУ МЧС РФ по Чувашии.

Около 13:00 9 января произошло возгорание электрощитовой на пятом этаже многоквартирного дома № 26а по улице Некрасова в городе Ядрин. Пожар ликвидирован спасателями спустя пять минут. Пострадавших среди жильцов нет.

В 23:00 огнем занялась баня в одном из дворов деревни Верхние Панклеи Моргаушского района. Пламя повредило часть внутренней отделки парной. Причина пожара выясняется.

С начала года в республике произошли 22 пожара. Общий материальный ущерб от них составил почти 800 тысяч рублей. Огонь унес жизни двух человек, еще трое получили травмы. Спасены 15 человек.

10.01.2020

www.tavanen.ru

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