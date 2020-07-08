За прошедшие сутки на территории Чувашской Республики зарегистрированы 6 техногенных пожаров, пострадавших и погибших нет. Об этом сообщает ГКЧС Чувашии.

7 июля около 9.30 час. от огня пострадал дощатый сарай в хозяйстве 57-летнего жителя деревни Подлесные Янтиковского района. Предположительно, к возгоранию привело неосторожное обращение с огнем.

В 12 часов дня на окраине поселка Кученяево Алатырского района произошло возгорание мусора на открытой территории. Обстоятельства происшествия предстоит установить.

В 17:30 этого же дня пожар разыгрался в одном из частных хозяйств по ул.Лесная д.Новые Бюрженары Канашского района. В результате пожара сгорели частные надворные постройки, повреждены чердачное помещение, внутренняя отделка и имущество жилого дома. По предварительной версии, причиной пожара стало нарушение правил эксплуатации электрооборудования.

Через час в поселке Сосновка города Чебоксары из-за нарушения правил монтажа электрооборудования огонь вспыхнул в доме 51-летней горожанки. В результате возгорания сгорела часть кровли здания, повреждена стена, внутренняя отделка дома.

Вчера в 20.30 час. в столице загорелся автомобиль Volkswagen Crafter, находившийся возле дома № 20 по улице Шумилова в Чебоксарах. Поврежден салон машины на площади 1,5 кв. м. Причину ЧП предстоит установить.

В 21.00 час. во время движения по улице 30 лет Победы в городе Канаш вспыхнул мотоцикл Regulmoto Sport-003 2019 года выпуска. К пожару, предположительно, привела неисправность систем, механизмов и узлов транспортного средства.

8.07.2020

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