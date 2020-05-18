В Чувашии за сутки в авариях на дорогах пострадали трое несовершеннолетних. Об этом сообщает МВД по Чувашии.

Около 13 часов 17 мая на 12 километре автодороги «Сура» в Ядринском районе 28-летняя местная жительница на автомашине «Фольксваген-Пассат» не справилась с управлением и опрокинулась в кювет. В результате происшествия женщина и ее 9-летняя дочка с травмами были доставлены в больницу.

В тот же день примерно в 18:30 напротив дома 18 по улице Николаева в Чебоксарах нетрезвый водитель автомашины «Лада-Калина» совершил наезд на 6-летнего мальчика, который во дворовой территории неожиданно выбежал на дорогу из-за припаркованных транспортных средств. С переломом ноги ребенок госпитализирован в республиканскую детскую больницу. В отношении 61-летнего чебоксарца, предполагаемого виновника наезда, составлен административный протокол по ч.1 статьи 12.8 КоАП РФ.

Третье ДТП зарегистрировано в Красноармейском районе. Днем 17 мая в селе Караево местный житель на мотоблоке из-за несоблюдения безопасного бокового интервала совершил наезд на трубу. Позже 13-летняя дочь сельчанина обратилась за медицинской помощью. По данным фактам проводится проверка.

18.05.2020

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