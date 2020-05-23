В Чувашии за сутки выявлен 91 случай коронавируса, общее число заболевших достигло 2195, выздоровели 686, умерли 9 человек. Об этом сообщает сайт стопкоронавирус.рф.

За последние сутки в России выявлено 9 434 заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в 84 регионах, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений – 3 966 (42,0%).

Нарастающим итогом выявлено 335 882 случая (+2,9%) коронавирусной инфекции в 85 регионах РФ.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 8 111 человек. За весь период выписано по выздоровлению 107 936 человек.

За сутки подтверждено 139 летальных случаев с коронавирусом.

За весь период от коронавируса умерло 3 388 человек.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено более 8,4 млн лабораторных исследований на коронавирус нового типа, в том числе 276,1 тыс. – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 279 тыс.035 человек.

Данные приводятся на 10.35 23 мая.

23.05.2020

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