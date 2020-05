View this post on Instagram

Сегодня на заседании оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции министр здравоохранения Чувашии Владимир Степанов сообщил, что в республике развернуты 1 267 коек для лечения пациентов с COVID-19. Еще 5 коек подготовят во Второй городской больнице и 30 коек в Городском клиническом центре. В случае ухудшения эпидемиологической ситуации будут организованы еще 95 коек на базе Республиканского противотуберкулезного диспансера. #минздрав21 #здравоохранение21 #ЧувашскаяРеспублика #коронавирусвчувашии #стопкоронавирус21 #covid_19