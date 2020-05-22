В Чувашии за сутки выявлено 90 заболевших коронавирусом, общее число тех, у кого диагностировано заболевание достигло 2104, выздоровели 659, скончались 9. Об этом сообщает сайт стопкоронавирус.рф.

За последние сутки в России выявлено 8894 заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в 84 регионах, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений – 3751 (42,2%).

Нарастающим итогом выявлено 326 448 случаев (+2,8%) коронавирусной инфекции в 85 регионах РФ.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 7144 человека.

За весь период выписано по выздоровлению 99 825 человек.

За сутки подтверждено 150 летальных случаев с коронавирусом.

За весь период от коронавируса умерло 3249 человек.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено более 8,1 млн лабораторных исследований на коронавирус нового типа, в том числе 285,7 тыс. – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 277 тыс.068 человек.

Данные приводятся на 10.35 22 мая.

22.05.2020

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