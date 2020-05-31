В Чувашии за сутки выявлено 87 новых случаев коронавируса. Общее число заболевших — 2885. За сутки выздоровели 30, общее число выздоровевших — 1242. Жертвами коронавируса стали в регионе 14 человек. Об этом сообщает сайт стопкоронавирус.рф.

За последние сутки в России выявлено 9 268 заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в 84 регионах, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений – 3784 (40,8%).

Нарастающим итогом выявлено 405 843 случая (+2,3%) коронавирусной инфекции в 85 регионах РФ.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 4 414 человек.

За весь период выписано по выздоровлению 171 883 человека.

За сутки подтверждено 138 летальных случаев с коронавирусом.

За весь период от коронавируса умерло 4 693 человека.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено более 10,6 млн лабораторных исследований на коронавирус нового типа, в том числе 327 тыс. – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 305 тыс. человек.

Данные приводятся на 10.35 31 мая.

31.05.2020

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