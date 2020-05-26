В Чувашии за сутки выявлено 85 новых случаев коронавируса. Общее число заболевших — 2482. Выписаны с выздоровлением — 765, скончались 11 человек. Об этом сообщает сайт стопкоронавирус.рф.

За последние сутки в России выявлено 8 915 заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в 83 регионах, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений – 3 668 (41,1%).

Нарастающим итогом выявлено 362 342 случая (+2,5%) коронавирусной инфекции в 85 регионах РФ.

За прошедшие сутки выписан по выздоровлению 12 331 человек.

За весь период выписано по выздоровлению 131 129 человек.

За сутки подтверждено 174 летальных случая с коронавирусом.

За весь период от коронавируса умерло 3 807 человек.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено более 9,1 млн лабораторных исследований на коронавирус нового типа, в том числе 215 тыс. – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 292 тыс. человек.

Справочно Показатели (по covid-19) по Чувашии для поэтапного снятия ограничительных мероприятий: -коэффициент распространения инфекции – 1,18 (рекомендовано не более 1). -процент свободного коечного фонда – 34,0% (рекомендовано 50% и более). -показатель тестирования на COVID-19 на 100 тыс. населения – 94,7(с 19.05.2020 – 25.05.2020) (рекомендован не менее 70).

26.05.2020

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