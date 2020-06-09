В Чувашии за сутки выявлено 85 новых случаев коронавируса, общее число заболевших достигло 3646, выздоровели 1769, скончались 18 человек. Об этом сообщает сайт стопкоронавирус.рф.

За последние сутки в России выявлено 8 595 заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в 83 регионах, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений – 3 277 (38,1%).

Нарастающим итогом выявлено 485 253 случаев (+1,8%) коронавирусной инфекции в 85 регионах РФ.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 11 709 человек.

За весь период выписано по выздоровлению 242 397 человек.

За сутки подтвержден 171 летальный случай с коронавирусом.

За весь период от коронавируса умерло 6 142 человека.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено более 13,2 млн лабораторных исследований на коронавирус нового типа, в том числе 238,6 тыс. – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 320 тыс. 590 человек.

Данные приводятся на 10.35 9 июня.

Добавим, что 150 коек для больных коронавирусом разворачивают в поликлинике «Северная» в Чебоксарах. Сегодня главный врач БСМП Ильдар Абызов ознакомился с ходом работ по подготовке коек.

9.06.2029

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