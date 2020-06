View this post on Instagram

Первый заместитель министра здравоохранения Чувашии Алексей Кизилов, провёл обход в стационарных отделениях БСМП, по адресу Университетской 24 или более привычной в обиходе поликлинике «Северной». На данных площадях будут развёрнуты койки для оказания медицинской помощи пациентам с подтверждённой новой коронавирусной инфекцией, либо пациентам с подозрением на COVID-19. Перепрофилирование позволит оптимизировать оказание медицинской помощи в условиях пандемии #минздрав21 #здравоохранение21 #минздравчувашии #нацпроектздравоохранение #бсмп21 #профилактика #covid_19