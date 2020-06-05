В Чувашии подтверждено 80 новых случаев коронавируса, общее число заболевших 3311, выздоровели 1476 человек, скончались 15. Об этом сообщает сайт стопкоронавирус.рф.

За последние сутки в России выявлено 8 726 заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в 85 регионах, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений – 3 235 (37,1%).

Нарастающим итогом выявлено 449 834 случаев (+2,0%) коронавирусной инфекции в 85 регионах РФ.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 8 057 человек.

За весь период выписано по выздоровлению 212 680 человек.

За сутки подтверждено 144 летальных случая с коронавирусом.

За весь период от коронавируса умерло 5 528 человек.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено более 12 млн лабораторных исследований на коронавирус нового типа, в том числе 320 тыс. – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 317 тыс. человек.

Данные приводятся на 10.35 5 июня.

5.06.2020

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