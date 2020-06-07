В Чувашии за сутки зарегистрировано 80 новых случаев коронавируса, общее число заболевших достигло 3475, выздоровели 1625, скончались 16. Об этом сообщает сайт стопкоронавирус.рф.
За последние сутки в России выявлено 8 984 заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в 84 регионах, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений – 3458 (38,5%).
Нарастающим итогом выявлено 467 673 случая (+2,0%) коронавирусной инфекции в 85 регионах
За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 5 343 человека.
За весь период выписан по выздоровлению 226 731 человек.
За сутки подтверждено 134 летальных случая с коронавирусом.
За весь период от коронавируса умерло 5 859 человек.
По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено более 12,7 млн лабораторных исследований на коронавирус нового типа, в том числе 332 тыс. – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 318 тыс. человек.
Данные приводятся на 10.35 7 июня.
6.06.2020
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