В Чувашии за сутки зарегистрировано 80 новых случаев коронавируса, общее число заболевших достигло 3475, выздоровели 1625, скончались 16. Об этом сообщает сайт стопкоронавирус.рф.

За последние сутки в России выявлено 8 984 заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в 84 регионах, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений – 3458 (38,5%).

Нарастающим итогом выявлено 467 673 случая (+2,0%) коронавирусной инфекции в 85 регионах

За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 5 343 человека.

За весь период выписан по выздоровлению 226 731 человек.

За сутки подтверждено 134 летальных случая с коронавирусом.

За весь период от коронавируса умерло 5 859 человек.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено более 12,7 млн лабораторных исследований на коронавирус нового типа, в том числе 332 тыс. – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 318 тыс. человек.

Данные приводятся на 10.35 7 июня.

6.06.2020

www.tavanen.ru