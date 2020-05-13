В Чувашии за сутки зарегистрировано 78 новых случая коронавируса, общее число заболевших составляет 1360 (из них активные 1018), выздоровели 334 человека (32 за последние сутки), 8 скончались. Об этом сообщает сайт стопкоронавирус.рф.

За последние сутки в России выявлено 10 028 заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в 83 регионах, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений – 4461 (44,5%).

Нарастающим итогом выявлен 242 271 случай (+4,3%) коронавирусной инфекции в 85 регионах РФ.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено более 5,98 млн лабораторных исследований на коронавирус нового типа, в том числе 177,1 тыс. – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 259 тыс.295 человек.

Данные приводятся на 10.35 13 мая.

13.05.2020

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