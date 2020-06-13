В Чувашии за сутки зарегистрировано 78 новых случаев коронавируса, общее число заболевших достигло 3956, выздоровели 2105 человек, скончались 18. Об этом сообщает сайт стопкоронавирус.рф.

За последние сутки в России выявлено 8706 заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в 84 регионах, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений – 2970 (34,1%).

Нарастающим итогом выявлено 520 129 случаев (+1,7%) коронавирусной инфекции в 85 регионах РФ.

За прошедшие сутки выписан по выздоровлению 5 271 человек.

За весь период выписан по выздоровлению 274 641 человек.

За сутки подтверждено 114 летальных случаев с коронавирусом.

За весь период от коронавируса умерли 6 829 человек.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено более 14,5 млн лабораторных исследований на коронавирус нового типа, в том числе 355 тыс. – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 322 тыс. человек.

Данные приводятся на 10.35 13 июня.

13.06.2020

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