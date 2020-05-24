В Чувашии за сутки выявлено 95 новых случаев коронавируса, общее число заболевших достигло 2290, выздоровели 717, скончались 10. Об этом сообщает сайт стопкоронавирус.рф.

За последние сутки в России выявлено 8 599 заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в 84 регионах, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений – 3777 (43,9%).

Нарастающим итогом выявлен 344 481 случай (+2,6%) коронавирусной инфекции в 85 регионах РФ.

За последние сутки выписано по выздоровлению 5 363 человек.

За весь период выписано по выздоровлению 113 299 человек.

За сутки подтверждено 153 летальных случая с коронавирусом.

За весь период от коронавируса умер 3 451 человек.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено более 8,6 млн лабораторных исследований на коронавирус нового типа, в том числе 282 тыс. – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 282 тыс. человек.

Данные приводятся на 10.35 24 мая.

24.05.2020

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