С 17 апреля 2020 года и до особого распоряжения люди, прибывшие в Чувашию из иных субъектов страны, а также совместно проживающие с ними лица обязаны соблюдать режим самоизоляции в течение 14 дней со дня прибытия.

Тех, кто прибыл из других стран или регионов России и находится на самоизоляции, а также тех, кто контактировал с зараженными COVID-19 и теперь находится дома или в обсерваторе под наблюдением врачей, теперь будут отслеживать технологии электронного мониторинга местоположения по геолокации.

17.04.2020

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