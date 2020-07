View this post on Instagram

Дал дал, но не ушёл, оформлен по ст. 12.8 ч. 1 Коап РФ, а также сопутствующие адм. материалы. Через некоторое время суд лишит этого нетрезвого водителя прав. Машина приметная. Наберите полицию встретив её в потоке.