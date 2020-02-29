В Чувашии за продажу СНЮСов введут штрафы

29 февраля, 2020 - Актуально - нет комментариев

Государственный Совет Чувашской Республики принял законопроект, подготовленный прокуратурой Чувашии, об ограничении распространения безтабачной никотиновой продукции (СНЮСов). Им предусмотрена административная ответственность за продажу безтабачных и иных никотиносодержащих веществ несовершеннолетним, за вовлечение несовершеннолетних в употребление или распространение указанных веществ. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Чувашии.

Кроме того, вводятся ограничения, связанные с запретом продажи и употребления никотиносодержащих веществ на территории и в помещениях образовательных организаций, учреждений отдыха, оздоровления и медицинского обслуживания несовершеннолетних, организаций социальной защиты и обслуживания, действующих в сфере детско-юношеского спорта, культуры и искусства, а также детских площадках и общественном транспорте.

За нарушения указанных требований предусмотрена административная ответственность в виде штрафов.

Представлял законопроект и.о. прокурора республики Александр Евграфов.

Принятые изменения в действующее региональное законодательство вступят в силу через 10 дней после официального опубликования.

 

 

29.02.2020

www.tavanen.ru 

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