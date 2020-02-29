Государственный Совет Чувашской Республики принял законопроект, подготовленный прокуратурой Чувашии, об ограничении распространения безтабачной никотиновой продукции (СНЮСов). Им предусмотрена административная ответственность за продажу безтабачных и иных никотиносодержащих веществ несовершеннолетним, за вовлечение несовершеннолетних в употребление или распространение указанных веществ. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Чувашии.
Кроме того, вводятся ограничения, связанные с запретом продажи и употребления никотиносодержащих веществ на территории и в помещениях образовательных организаций, учреждений отдыха, оздоровления и медицинского обслуживания несовершеннолетних, организаций социальной защиты и обслуживания, действующих в сфере детско-юношеского спорта, культуры и искусства, а также детских площадках и общественном транспорте.
За нарушения указанных требований предусмотрена административная ответственность в виде штрафов.
Представлял законопроект и.о. прокурора республики Александр Евграфов.
Принятые изменения в действующее региональное законодательство вступят в силу через 10 дней после официального опубликования.
29.02.2020
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