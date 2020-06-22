За минувшие сутки в Чувашии зарегистрированы шесть пожаров. Об этом сообщает ГУ МЧС РФ по Чувашии.

В полдень 20 июня из-за нарушения правил безопасности при топке банной печи пострадала частная парная, расположенная по улице Суворова в городе Козловка. Огнем уничтожена кровля бревенчатого строения и внутренняя отделка предбанника.

В субботу вечером около 18.00 час. пламя вспыхнуло в доме 43-летнего жителя села Шемурша. Пожар повредил крышу деревянного здания на площади 108 кв. метров. Причина ЧП устанавливается.

Еще в четырех случаях горел мусор на открытой территории. Спасатели ликвидировали возгорания в Урмарском районе и в городе Чебоксары.

22.06.2020

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