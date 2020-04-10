С начала весны на территории Чувашии зарегистрированы 76 неконтролируемых палов сухой травы. Общая площадь возгораний составила почти 470 га. Зачастую, огонь представляет реальную угрозу населенным пунктам и лесным массивам.

Как сообщает ГУ МЧС РФ по Чувашии, почти все пожары произошли по вине человека. В одних случаях сухостой и стерню на полях жгут умышленно для сельскохозяйственных целей. Иногда же причиной огненных ЧП становится нарушение правил безопасности: к примеру, брошенная в траву непотушенная сигарета или забытый костёр.

В зависимости от последствий виновников пожаров ожидает предусмотренное законом наказание, вплоть до уголовного. На сегодняшний день в Чувашии сотрудниками МЧС России возбуждены 40 административных дел за поджоги сухой травы и ненадлежащее содержание территорий. К ответственности привлечены (оштрафованы) 29 граждан и 5 должностных лиц.

С 4 апреля в Чувашии установлен особый противопожарный режим. Штрафы для нарушителей требований пожарной безопасности, касающихся порядка выжигания сухой травянистой растительности, использования открытого огня и разведения костров, в этот период увеличиваются вдвое. Для граждан сумма взыскания составляет до 4 тысяч рублей, для должностных лиц – до 30 тысяч рублей, юридические лица могут быть наказаны 400 тысяч рублей.

10.04.2020

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