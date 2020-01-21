За прошедшую неделю три жителя районов Чувашии попали в больницу с переохлаждением. Об этом сообщает Республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи Минздрава Чувашии.

Первый вызов поступил из Урмарского района. Родственники обнаружили пожилую женщину, лежащей после падения во дворе ее дома. Состояние пациентки фельдшер оценила как тяжелое. Оказав на месте необходимую помощь, бригада эвакуировала пострадавшую в больницу.

Второй случай произошел в Шумерлинском районе. Замерзающего мужчину средних лет в состоянии алкогольного опьянения обнаружили лежащим на улице родственники. Третий случай – в Аликовском районе. Скорую пациент вызвал себе сам уже на следующий день, когда появилась нестерпимая боль в ногах.Обоих мужчин госпитализировали в стационары.

21.01.2020

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