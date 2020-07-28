В больницы Чувашии на прошлой неделе доставлены 2,7 тыс. человек. Почти 2 тыс. вызовов поступило в неотложной форме – состояние пациентов не представляло угрозы для жизни. 390 вызовов оказались безрезультатными. Всего за неделю зарегистрировано 7 тысяч обращений. Об этом сообщает Республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи Минздрава Чувашии.

Из общего числа вызовов 1600 – к пациентам с болезнями системы кровообращения. Экстренная медицинская помощь потребовалась 18 пострадавшим от инфаркта миокарда. 4 раза бригады проводили тромболизис. Медики скорой помогли 80 пациентам с инсультом.

1500 вызовов – по болезни органов дыхания. Медицинская помощь потребовалась 800 пациентам, получившим травмы. Медики скорой по всей Чувашии выезжали на 36 дорожно-транспортных происшествий, оказали помощь 44 пострадавшим. 1 человек погиб в аварии до приезда скорой.

Наибольшая нагрузка пришлась на подстанцию Ленинского района в Чебоксарах – бригады выезжали на вызов больше 15 раз в сутки.