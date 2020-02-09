За последнюю неделю января оперативной группой Дирекции по охране животного мира и ООПТ на территории государственных природных заказников «Кумашкинский» (Красночетайский район) и «Калининский» (Вурнарский район) выявлено 3 факта незаконной охоты. Об этом сообщает Дирекция по охране особо охраняемых природных территорий Минприроды Чувашии.

25 января на территории заказника «Кумашкинский» в ночное время выявлен факт незаконной охоты группой лиц с использованием двух не зарегистрированных должным образом в Росгвардии ружей. Браконьеры, жители города Чебоксары и Чебоксарского района, направлялись на заранее подготовленное место для отстрела кабанов. Но их противоправные действия были пресечены сотрудниками Дирекции.

31 января в Вурнарском районе выявлено сразу 2 факта незаконной охоты на территории государственного природного заказника «Калининский». В первом случае, услышав выстрел и оперативно прибыв на место преступления, инспекторы Дирекции обнаружили, что произведен незаконный отстрел кабана. Сразу же начав преследование браконьеров, инспекторы задержали одного местного жителя, второй правонарушитель успел скрыться в населенном пункте. Тушу кабана они оставили в лесу в пределах заказника. В ходе оперативно-следственных мероприятий с сотрудниками полиции оказалось, что для незаконной охоты они также использовали «нелегальное» ружье 16 калибра, которое после незаконной охоты спрятали в заброшенных постройках.

Ответственность за вышеуказанные преступления предусмотрена в виде штрафа в размере от пятисот тысяч до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от трех до пяти лет либо лишением свободы на срок от трех до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. Кроме того, браконьерам, незаконно добывшим самку кабана на особо охраняемой природной территории, необходимо будет возместить ущерб государству и животному миру в размере 210 000 рубелей.

Во втором случае на территории государственного природного заказника «Калининский» еще один местный житель производил охоту на пушных животных, хотя разрешений на их добычу никто ему не выдавал и он хорошо знал границы заказника. Нарушителю грозит штраф в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до двух лет.

Совместными действиями сотрудников Дирекции, МВД и Росгвардии за неделю удалось изъять из незаконного оборота 3 единицы огнестрельных гладкоствольных ружей, 5 патронов к ружьям с нарезными стволами. Кроме незаконной охоты браконьерам предстоит нести ответственность и за незаконное ношение и хранение оружия и патронов.

9.02.2020

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