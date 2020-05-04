Жителя Моргаушского района с подтвержденным COVID-19 оштрафовали на 15 тысяч рублей.

Штраф выписали за нарушение режима самоизоляции — заявили в МВД по Чувашии. Житель Моргаушского района, несмотря на подтверждённый диагноз COVID-19, а также имея предписание Роспотребнадзора о соблюдении самоизоляции, покинул место своего пребывания, проще говоря, вышел из дома. Тем самым он поставил под угрозу жизнь и здоровье людей вокруг. Отметим, что за такие правонарушения полагается не только административная, но и уголовная ответственность.

Нарушителей предписанного режима самоизоляции помогает выявить система удаленного мониторинга. В ее основе — технология геолокации по данным операторов мобильной связи.

Напомним, в Чувашии соблюдение всеобщего режима самоизоляции проверяют мобильные отряды, созданные по поручению врио Главы Чувашии Олега Николаева. Республику во время майских праздников патрулируют сотрудники полиции, МЧС, Росгвардии в усиленном режиме. Под особым контролем — места отдыха за Волгой, а также парки и скверы.

По данным МВД по Чувашии, сотрудники полиции уже составили 1586 протоколов об административных правонарушениях и наложили штрафов на праздно гуляющих людей на сумму в почти 30 тысяч рублей.

4.05.2020

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