В Чувашии за день автоинспекторы выявили 100 нарушений ПДД пешеходами

10 июня, 2020 - Актуально - нет комментариев

В Чувашии в ходе рейда «Пешеход. Пешеходный переход» сотрудниками Госавтоинспекции по всей республике было выявлено 100 нарушений Правил дорожного движения среди пешеходов и 30 – водителями транспортных средств.

Как сообщает ГИБДД Чувашии, в ходе рейда автоинспекторы уделили особое внимание соблюдению пешеходами правил перехода проезжей части, а водителями – правил проезда пешеходных переходов, правил остановки и стоянки в зоне действия пешеходных переходов.

Справочно

Требования, предъявляемые к пешеходам как к участникам дорожного движения, содержаться в разделе 4 ПДД. Нарушение пешеходами требований правил дорожного движения может стать основанием для наступления различных видов ответственности: административной (применяется наиболее часто), гражданской, уголовной. Вид ответственности зависит от тяжести последствий, наступивших в результате ДТП. Так, административная ответственность для пешеходов в случае нарушения правил поведения на дороге предусматривает штраф от 500 рублей или предупреждение при игнорировании правил дорожного движения (ч.1 ст. 12.29 КоАП РФ). Если пешеход, переходя дорогу в неположенном месте, создал помеху в движении автомобилю, мера ответственности увеличивается до 1 тыс. рублей (ч.1 ст. 12.30 КоАП РФ). Если помимо помех произошло причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью других людей, штраф может увеличиться до 1-1,5 тыс. рублей (ч.2 ст. 12.30 КоАП РФ).

10.06.2020

www.tavanen.ru

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