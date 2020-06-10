В Чувашии в ходе рейда «Пешеход. Пешеходный переход» сотрудниками Госавтоинспекции по всей республике было выявлено 100 нарушений Правил дорожного движения среди пешеходов и 30 – водителями транспортных средств.
Как сообщает ГИБДД Чувашии, в ходе рейда автоинспекторы уделили особое внимание соблюдению пешеходами правил перехода проезжей части, а водителями – правил проезда пешеходных переходов, правил остановки и стоянки в зоне действия пешеходных переходов.
Справочно
Требования, предъявляемые к пешеходам как к участникам дорожного движения, содержаться в разделе 4 ПДД. Нарушение пешеходами требований правил дорожного движения может стать основанием для наступления различных видов ответственности: административной (применяется наиболее часто), гражданской, уголовной. Вид ответственности зависит от тяжести последствий, наступивших в результате ДТП. Так, административная ответственность для пешеходов в случае нарушения правил поведения на дороге предусматривает штраф от 500 рублей или предупреждение при игнорировании правил дорожного движения (ч.1 ст. 12.29 КоАП РФ). Если пешеход, переходя дорогу в неположенном месте, создал помеху в движении автомобилю, мера ответственности увеличивается до 1 тыс. рублей (ч.1 ст. 12.30 КоАП РФ). Если помимо помех произошло причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью других людей, штраф может увеличиться до 1-1,5 тыс. рублей (ч.2 ст. 12.30 КоАП РФ).
10.06.2020
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