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Прайс-лист газеты "Таван Ен" с января 2019 года



ОБНОВЛЕНО 3.06.2020

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20-319

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Шупашкар районĕн хаклă çыннисем тата хăнисем!

Чунтан-чĕререн Сире Çветтуй Троица уявĕпе саламлатпăр!

Ку уяв христан тĕнне ĕненекенсем —

мерăсене ăнланса йышăннине палăрт-

шĕн чи пĕлтерĕшлисенчен пĕри шут-

малла.

ланать.

Çак лару-тăрура район çыннисем

Йăлана кĕнĕ йĕркепе çак уявра чы-

те ăнланулăх кăтартасса шанатпăр. Ча-

лайăшĕ çăвасене çитсе килме тăрă шать. русене çывăх вăхăтра ансатлатасси е

Апла пулин те кăçал хăвăрăн сывлăха режимăн хăш-пĕр тапхăрĕнчен тухасси

тата çывăх çыннăрсен сывлăхне сых-

çăвасемпе чиркÿсене, çынсене пытарнă

ласа хăварма килте юлмалла.

вырăнсене çÿремеюраманнипе ыхăннă

Чиркÿсенчи службăсем те çак кун

çирĕп йышăнусене кашниех яваплăха

хупăнса ирте ĕ Свещенниксем ак туйса пăхăннинчен килет

Алевтина

ИСАЕВА,

Шупашкар

район

пуçлăхĕн

тивĕçĕсене

вăхăтлăх

пурнăçлакан

Николай

ХОРАСЕВ,

Шуп аш кар

ра йон

пуç лă хĕ 20-356

………………………………………………………………………………………

Атайкасси яленчӗ пурӑнакан Нина Сергеевна ПАДУКОВӐНА июнӗн 8- мӗшӗнче 70 ҫулхи юбилей ячӗпе хӗрӳллӗн саламлатпӑр. Уйах пек ҫутӑ кун-ҫул, чӑваш юманӗ пек ҫирӗп сывлӑх, иксӗлми телей, пархатарлӑ кун ҫул сунатпӑр.

Саламлаканӗсем- кинӗ, ывӑлӗсем, мӑнукӗсем , тӑванӗсем.

20-351

07 июня 2020 года военный комиссариат Чебоксарского и Мариинско-Посадского районов Чувашии отмечает 70 летний юбилей.

Тысячи юношей , уроженцев Чебоксарского района начали свой жизненный путь с порога нашего военного комиссариата.Сотни юношей района связали свою судьбу с армией, благодаря военному комиссариату.Поздравляю ветеранов военной службы, граждан, пребывающих в запасе, всех жителей района с юбилейной датой.Мирного неба, здоровья, человеческого счастья и процветания.

Военный комиссар Чебоксарского и Мариинско Посадского районов Александр Кочуров

20-353

…………………………………………………………………………………..

Шупашкар районӗнчи Карантай ялӗнче пурӑнакан Зоя Степановна СТЕПАНОВӐНА 88 ҫул тултарнӑ ятпа чун-чӗререн саламлатпӑр. Хурҫӑран та ҫирӗп сывлӑх, телей, инҫе ҫул пек вӑрӑм ӗмӗр сунатпӑр. Ҫывӑх ҫыннусемпе нумай ҫул савӑнса пурӑнмалла пултӑр.

Ҫул хыҫҫӑн ҫул иртсе хыҫа юлсан та,

Эс уншӑн ан кулян, ан пӑшӑрхан.

Пул сывлӑхлӑ ялан, ҫапла пулсассӑн _

Укҫаллӑ этемрен те эс пуян.

Саламлаканӗсем – ачисем, кинӗсем, кӗрӳшӗсем, мӑнукӗсемпе кӗҫӗн мӑнукӗсем.

20-352

………………………………………………………………………………..

Пирӗн юратнӑ тӗп редакторӑн, Виктория Анатольевна ВЫШИНСКАЯН, июнӗн 8-мӗшӗнче ҫуралнӑ кунӗ. Сире ҫак пысӑк уявпа – ҫуралнӑ кун ячӗпе чун чӗререн саламлатпӑр!

Сире мӗнле пулнӑ, ҫавӑн пекех илемлӗ те ӑшӑ кӑмӑллӑ юлма ыйтатпӑр,

Эсир яланах телейлӗ пулӑр,

Кашни куна йӑл кулӑпа кӗтсе илӗр!

Ӗмӗтсем пурнӑҫланччӑр,

Чун ялан телейпе юрлатӑр,

Юрату та яланах чӗрере пурӑнтӑр!

Ҫемьере килӗшӳ, ӗҫре пурте йӗркеллӗ пултӑр,

Кунран-кун телейлӗ пулӑр,

Сиртен лайӑхрах тупаймастпӑр эпир!

«Тӑван Ен» хаҫат редакцийӗн коллективӗ

20-357

…………………………………………………………………………………..

Хисеплӗ ентешӗмӗрсем!



Сире Пӗтӗм тӗнчери тавралӑха сыхламалли кун ячӗпе, мӗнпур эколога вара – професси уявӗпе саламлатӑп!

Чӑваш Ен ҫут ҫанталӑкӗ калама ҫук илемлӗ. Республикӑн экологи ырлӑхне сыхласа упрасси – влаҫ органӗсенче тăрăшакансемпе экологсемшӗн кӑна мар, пуриншӗн те тӗп тӗллев.

Юлашки Наци экологи рейтингӗнче Чӑваш Ен Атӑл тӑрӑхӗнчи регионсем хушшинче малти вырӑна тухнине, пирӗн вӑрман ӑстисем – округра чи лайӑххисем пулнине тулли кӑмӑлпа палӑртатӑп.

Влаҫпа бизнес тата общество вӑй-халне пӗрлештерсе эпир Владимир Путин пуҫарнӑ «Экологи» наци проектне пурнӑҫлатпӑр. Ҫакӑ пире тавралӑха сыхлас енӗпе ҫӗнӗ технологисене ӗҫе кӗртме май парать.

Республикӑра ҫывӑх вӑхӑтрах экотехнопарк хута каймалла. Ун-та полиэтиленпа резинӑна тата чӗркемсене ӗҫлесе тирпейлеме палӑртаҫҫӗ.

Ҫут ҫанталӑка упрассипе тата уншӑн тӑрӑшассипе ҫыхӑннӑ служба тивӗҫне тӳрӗ кӑмӑлпа пурнăҫлакансене, ҫак пархатарлӑ ӗҫе чун хушнипе тӑвакан ҫынсене – йывӑҫсем лартма, ҫӳп-ҫап пуҫтарма тата ытти экологи акцине хастар хутшӑнакансене, экокультура ата-ланӑвне пысӑк тӳпе хывакансене – пурне те тав тӑватӑп.

Пӗрле килĕштерсе тата тăрăшса ĕҫлесен эпир Чӑваш Ен ҫут ҫанталӑкне пулас ӑрусем валли тивӗҫлипе сыхласа хӑварасса ҫирӗппӗн шанса тӑратӑп!



Чӑваш Республикин Пуҫлӑхӗн

тивӗҫӗсене вӑхӑтлӑха пурнӑҫлакан О.Николаев

Шупашкар районĕн хаклă çыннисем тата хăнисем!

Сире чунтан-чĕререн Çветтуй Троица уявĕпе

саламлатпăр!

Ку уяв христиан тĕнне ĕненекенсемшĕн чи

пĕлтерĕшлисенчен пĕри шутланать.

Йăлана кĕнĕ йĕркепе çак уявра чы лайăшĕ çăвасене çитсе килме тăрăшать. Апла пулин те кăçал хăвăрăн сывлăха тата çывăх

çыннăрсен сывлăхне сыхласа хăварма килте юлмалла.

Чиркÿсенчи службăсем те çак кун ху пăнса иртеççĕ.

Священниксем çак мерăсене ăнланса йышăннине

палăртмалла.

Çак лару-тăрура район çыннисем те ăнланулăх

кăтартасса шанатпăр. Чарусене çывăх вăхăтра ансатлатасси е режимăн хăшпĕр тапхăрĕнчен тухасси çăвасемпе чиркÿсене,

çынсене пытарнă вырăнсене çÿреме юраманнипе

çыхăннă çирĕп йышăнусене кашниех яваплăха туйса

пăхăннинчен килет.

Алевтина ИСАЕВА, Шупашкар район пуçлăхĕн тивĕçĕсене вăхăтлăх пурнăçлакан.

Николай ХОРАСЕВ, Шупашкар район администрацийĕн пуçлăхĕ 20-356

Социаллӑ сферӑн хисеплӗ ӗҫченӗсем тата ветеранӗсем!

Сире Социаллӑ ӗҫчен кунӗ ячӗпе саламлатӑп!

Сирӗн пархатарлӑ тивӗҫӗр – пулӑшупа тимлӗх кирлӗ ҫынсене

вӑхӑтра тата чӑнласах пулӑшасси. Шӑпах сирӗн ӑшӑ чунлӑхӑрпа

чӑ-тӑмлӑхӑра пула ҫынсем социаллӑ тӗрӗслӗх вӑйне ӗненме тата

ма-лашлӑха шанчӑклӑн пӑхма пӑрахмаҫҫӗ.

Паян, коронавирус инфекцийӗ сарӑлассипе пӗтӗм тӗнчипех ҫи-

вӗч кӗрешӳ пынӑ тапхӑрта, сирӗн тимлӗхӗрпе ырӑ кӑмӑлӑр, йывӑр

вӑхӑтра алӑ тӑсса пама пӗлни Чӑваш Енри асӑрхасах тӑмалли уш-

кӑнри ҫынсене: ватӑсене, шала кайнӑ чирпе чирлекенсене, нумай

ачаллӑ ҫемьесене витӗмлӗ пулӑшу кӳрет.

Сире социаллӑ сфера аталанӑвне пысӑк тӳпе хывнӑшӑн, тӳрӗ

кӑмӑлпа пурнӑҫлакан кулленхи ырми-канми ӗҫӗршӗн чун-чӗререн

тав тӑватӑп.

Пурсӑра та телейпе ҫирӗп сывлӑх тата мӗнпур лайӑххине суна-

тӑп!

Чӑваш Республикин Пуҫлӑхӗн

тивӗҫӗсене вӑхӑтлӑха пурнӑҫлакан

О.Николаев

Уяв саламĕ

Шупашкар районĕн социаллă службин хисеплĕ ĕçченĕсемпе ветеранĕсем!

Чунтан-чĕререн Сире професси уявĕпе саламлатпăр!

Халăхăн социаллă хÿтлĕхĕ – саккун тата ĕç тăвакан влаç, вырăнти хăй тытăмлăх органĕсен ĕçĕ-хĕлĕнчи малта тăракан çул-йĕрсенчен пĕри. Шупашкар район бюджетне те социаллă ыйтусене тĕпе хурса йĕркеленине палăртмалла. Районта социаллă пулăшупа тивĕçтерес тытăма аталантармалли комплекслă программăсем ăнăçлăн пурнăçланаççĕ.

Пушăшу кĕтекенсене алă тăсса пани, аслă ăру çыннисене тимлĕхпе çупăрлани, ачасене юратни, çемьене тĕрев пани – хака çухатман ĕмĕрлĕх пуянлăх. Эпир ăна мĕнле йышăнни, çакăн çине мĕнле пăхни пирĕн обществăн ăс-хакăллăхне кăтартать. Хăйсен пурнăçне социаллă хÿтлĕх ĕçне халалланă çынсем пысăк хисепе тивĕçлĕ.

Шупашкар районĕнчи социаллă службăсем, пĕтĕм республикăри пекех, ĕçе çĕнĕлле йĕркелеме хăнăхрĕç, пурнăçпа тан утма кашни кунах аталану çул-йĕрне шыраççĕ. Пĕрлехи ырă пурнăç валли унăн кашни ĕçченĕ хăйĕн тÿпине хывать. Шупашкар районĕ паян – республикăн чи илĕртÿллĕ районĕсенчен пĕри. Сиртен кашнин тăрăшулăхне кура эпир çакăн пек çитĕнÿсем тăватпăр.

Шаннă тата хăвăр суйланă ĕçе кашни кунах тÿрĕ кăмăлпа пурнăçласа социаллă сфера аталанăвне пысăк тÿпе хывнăшăн ветерансен умĕнче пуçа таятпăр. Пурне те телей, ырлăх-сывлăх сунатпăр! Уяв ячĕпе!

Шупашкар район пуçлăхĕн тивĕçĕсене вăхăтлăх пурнăçлакан А.М. Исаева.

Шупашкар район администраци пуçлăхĕ Н.Е. Хорасев 20-358

Социаллă службăн хисеплĕ ĕçченĕсем!

Раççей Пенси фончĕн Шупашкар районĕнчи управленийĕн ĕçченĕсен ятĕнчен Сире, хамăрăн пур ĕçтеше те, çывхарса килекен професси уявĕпе – Социаллă ĕçчен кунĕпе – саламлатăп!

Сирĕн çинче пысăк яваплăх – патшалăх тата общество хÿттине кĕтекен çынсене пулăшасси. Социаллă ĕçчен – тÿсĕмлĕх, ăнланулăх, тарăн пĕлÿ, пысăк квалификаци ыйтакан тата кирек хăш самантра та пулăшу пама хатĕр тăракансен йывăр тата кирлĕ профессийĕ. Нумай ачаллă çемьесене, сусăрсене, ветерансене пулăшупа тивĕçтересси пирĕн пĕрлехи ĕç пулса тăчĕ. Эсир вара ăшă калаçупа, йăл кулăпа вĕсене йăпатма яланах май тупатăр.

Çăмăл мар ĕçĕршĕн, сисĕмлĕ чĕрĕрсемшĕн, ырă аллăрсемшĕн, пулăшу кĕтекенсене яланах хапăл пулнишĕн Сире чунтан-чĕререн тав тăватпăр! Сирĕн пархатарлă ĕçрĕр, пысăк ăсталăхăр тата çын нушине чĕре çывăхне йышăнни чи пысăк хисепе тивĕçлĕ. Сире тата сирĕн çемйĕрсене сывлăх, телей тата ытлăх-çитлĕх сунатăп!



Раççей Пенси фончĕн Шупашкар районĕнчи управленийĕн пуçлăхĕ Алевтина Исаева 20-360

УЯВ САЛАМĔ

Социаллӑ сферӑн хисеплӗ ӗҫченӗсем!



Июнӗн 8-мӗшӗнче хӑйсен професси уявне пысӑк та ырӑ чӗреллӗ ҫынсем – социаллă ĕçченсем – паллӑ тӑваҫҫӗ. Ватӑ ҫынсене тата инвалидсене пулӑшасси чи яваплӑ ӗҫ пулнине вӗсем хӑйсен опычĕпе пĕлеççĕ. Социаллӑ ӗҫченсем кирек хӑш самантра та пулӑшма, тавлашуллӑ ыйтусене татса пама тата социаллӑ пулӑшу кирлисене савӑнӑҫ пама хатӗр. Хевтесĕр çынсене кашни кун чăтăмлăн тимлĕхпе çупăрласси кашнинех пулаймасть. Сирӗн вара çакă чун-чӗререн, чунтан тухать.

Социаллӑ ӗҫченсем хуҫалӑхра пулӑшма, лавккаран апат-çимĕç илсе килме тата коммуналлӑ тӳлевсемшӗн тӳлеме кӑна мар, чун канӑҫлӑхне тупма, ыранхи кун шанăçне парнелеме пулăшаççĕ.

Эсир пулӑшакан ҫынсем хирĕç пархатар сунччăр. Вĕсем тав туни сирӗн пурнӑҫа тата та ҫутӑрах тутăр. Пӗчченлӗхпе, нушапа, халсӑрлӑхпа е чирпе нихӑҫан та тӗл пулмалла ан пултăр. Сирӗн ҫутӑ ӗҫӗр ҫынсене савӑнӑҫ патӑр, пурнӑҫра ырă валли яланах вырăн пултăр! Сире пурне те çĕкленÿллĕ кăмăл-туйăм, хавхалану тата ҫитӗнӳсем сунатӑп!

З. Л. Маслова, Шупашкар районӗнчи Халăха социаллă пулăшу паракан центрĕн директорӗ

20-359

Кӳкеҫри ватăсемпе сусăрсен интернат-çурчĕн хисеплӗ ӗҫченӗсем!



Сире професси уявĕпе – Социаллă ĕçчен кунĕпе – чун-чӗререн саламлатăп! Эсир пурнӑҫлакан ĕç нумай вӑй-хала пĕтернинчен, ӗҫе тӳрӗ кӑмӑлпа пурнӑҫланинчен, тем пысӑкӑш чӑтӑмлӑх тӳссе ирттерме, ҫынсене ырлăх парнелеме пултарнинчен килет. Ватӑ ҫынсене сирӗн пархатарлă ӗҫ вӑй парса тӑрать, сусăр çынсене ыранхи куна шанăçпа кĕтсе илме парать, вӗсене пӗчченлӗхрен хӑтарать, пурнӑҫри кӑткӑс лару-тӑрӑва ҫӗнтерме вӑй парать. Эсир ĕçе чунтан парӑннине ҫӗнӗ коронавирус инфекцийĕ (COVID-19) сарăлма хирӗҫ чару мероприятисем çирĕплетнĕ вăхăтра хăвăр ĕçĕрпе кăтартса патăр!

Учрежденире пурӑнакансене, пĕрмай тимлĕх кирлĕ çынсене тӗрлӗ тӗслĕ пулăшу ĕçĕсем кÿрекенсене тӳрӗ кӑмӑлпа ӗҫленӗшӗн пурне те чун-чӗререн тав тӑватӑп. Сире пурсӑра та пурнӑҫӑн иксӗлми энергийӗпе оптимизм сунатӑп, ырӑ сывлӑх, чун канӑҫлӑхӗ, савӑнӑҫ, çынсенчен хăвăр ĕçĕршĕн тата пулăшу кÿнĕшĕн тав сăмахĕсем илтме киленÿ пултăр, сире тата сирӗн ҫывӑх ҫыннӑрсене телей сунатӑп!



Константин Владимирович Никитин, Кӳкеҫри ватăсемпе сусăрсен интернат-çурчĕн директорĕ 20-361

Атайкасси яленчӗ пурӑнакан Нина Сергеевна ПАДУКОВӐНА июнӗн 8- мӗшӗнче 70 ҫулхи юбилей ячӗпе хӗрӳллӗн саламлатпӑр. Уйах пек ҫутӑ кун-ҫул, чӑваш юманӗ пек ҫирӗп сывлӑх, иксӗлми телей, пархатарлӑ кун ҫул сунатпӑр.

Саламлаканӗсем- кинӗ, ывӑлӗсем, мӑнукӗсем , тӑванӗсем.

20-351

Пирӗн юратнӑ тӗп редакторӑн,

Виктория Анатольевна ВЫШИНСКАЯН,

июнӗн 8-мӗшӗнче ҫуралнӑ кунӗ.

Сире ҫак пысӑк уявпа – ҫуралнӑ кун ячӗпе

чун чӗререн саламлатпӑр!

Сире мӗнле пулнӑ, ҫавӑн пекех илемлӗ те

ӑшӑ кӑмӑллӑ юлма ыйтатпӑр,

Эсир яланах телейлӗ пулӑр,

Кашни куна йӑл кулӑпа кӗтсе илӗр!

Ӗмӗтсем пурнӑҫланччӑр,

Чун ялан телейпе юрлатӑр,

Юрату та яланах чӗрере пурӑнтӑр!

Ҫемьере килӗшӳ, ӗҫре пурте йӗркеллӗ пултӑр,

Кунран-кун телейлӗ пулӑр,

Сиртен лайӑхрах тупаймастпӑр эпир!

&Тӑван Ен& хаҫат редакцийӗн коллективӗ. 20-357

07 июня 2020 года военный комиссариат Чебоксарского и Мариинско-Посадского районов Чувашии отмечает 70 летний юбилей.

Тысячи юношей , уроженцев Чебоксарского района начали свой жизненный путь с порога нашего военного комиссариата.Сотни юношей района связали свою судьбу с армией, благодаря военному комиссариату.Поздравляю ветеранов военной службы, граждан, пребывающих в запасе, всех жителей района с юбилейной датой.Мирного неба, здоровья, человеческого счастья и процветания.

Военный комиссар Чебоксарского и Мариинско Посадского районов Александр Кочуров.

20-353

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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Хаклă ентешсем!

Тăван çĕршывăн Аслă вăрçинче çĕнтернĕренпе 75 çул çитнĕ ятпа саламлатăп Сире!

Пирĕн çĕршывшăн çак уяв ахаль сăмах мар, паттăрсен, вăрçă участникĕсен тата тыл ĕçченĕсен виçесĕр хастарлăхĕшĕн тав тумалли тата аса илмелли кун. Эпир пурте астăватпăр: Раççейри кашни çемьере хăйĕн паттăрĕ пур. «Эпир пĕрле» акцие хутшăнса харпăр хăйĕн çемйинчи вăрçă паттăрĕ çинчен каласа панă Чăваш Республикинчи кашни çынна тав тăватăп. Çак летопиçе эпир пĕрле малалла çырса пырăпăр. Эпир пирĕн çĕр çинчи мирлĕ пурнăçа мĕнле хакпа çĕнсе илнине, çапăçусенче тата çĕнĕ оборона рубежĕсене хăпартнă чухне, заводсенче, уй-хирте вăй-хунă чухне фронтра тата тылра çынсен мĕн тÿсме тивнине яланах астăвăпăр.

Хисеплĕ ветерансем! Чăтăмлăхшăн, хастарлăхшăн тата хăвăра шеллемесĕр пурăннăшăн, Тăван Çĕршывăн ĕç тата мухтавлă çар йăли-йĕркисене хутшăннăшăн çĕре çити пуç таятпăр.

Хаклă ентешсем, çак кун Сире сывлăх, ырлăх, тăнăçлăх тата мирлĕ тÿпе сунатăп! Уяв ячĕпе!

Олег НИКОЛАЕВ, Чăваш Республикин Пуçлăхĕн тивĕçĕсене вăхăтлăх пурнăçлакан

Хисеплĕ ентешсем!

Сире пĕтĕм халăх уявĕпе – Совет Союзĕн халăхĕ фашистла Германие çĕнтернĕренпе 75 çул çитнĕ ятпа чун-чĕререн саламлатăп! Пирĕн Аслă Çĕнтерÿ пĕтĕм тĕнче историйĕшĕн пĕлтерĕшлĕ пулăм пулса тăнă. Эпир мирлĕ пурнăçа сыхласа, этемлĕхĕн ытларах пайне пĕтересрен çăлса хăварнă. Çакăн валли миллион-миллион тĕрлĕ наци çынни хăйĕн пурнăçне шеллемен. Вĕсен паттăрлăхĕ вилĕмсĕр, вĕсем çинчен астăвăм ĕмĕрсене пурăнĕ. Çапăçу хирĕсенчен таврăнсан çĕнтерÿçĕ-фронтовиксем тылра Çĕнтерĕве туптанă çынсемпе пĕрле вăрçа пула арканнă экономикăна кĕске вăхăтра çĕкленĕ, социаллă сферăна пур енлĕн аталантарнă, çапла майпа пирĕн хальхи тăнăçлăхăн никĕсне хывнă. Çĕре çити пуç таятпăр Сирĕн умра, хаклă ветерансем!

Шел, хальхи вăхăтра хăш-пĕр çĕршывра Иккĕмĕш тĕнче вăрçин историне урăхлатса çырма, пирĕн çĕршывăн фашизма çĕнтерес ĕçри тÿпине пĕчĕклетме хăтланаççĕ. Анчах та çакă нихăçан та пулмĕ, чăнлăх суя сăмахран вăйлăрах, тата эпир, çĕнтерÿçĕ-салтаксен ачисем, тĕрĕслĕхе пур майпа та хÿтĕлĕпĕр, çак кĕрешÿре çĕнтерĕпĕр.

Коронавирус эпидемине пула çуралнă йывăрлăхсене те çĕнтеретпĕр. Çакăн валли çĕршыв тата пирĕн республика ертÿлĕхĕ мĕн тума пултарнине йăлтах тăвать. Граждансем вара ăнланулăх, яваплăх, пĕрлĕх тата хăюлăх кăтаратаççĕ. Хальхи усалпа – пандемипе кĕрешнинче ăнăçу тивĕçнине тата Çĕнтерÿ юбилейне пур ял-салара тата хулара анлăн тата чаплăн паллă тумалли кун çитессе пĕрре те иккĕленместпĕр.

Хаклă ентешсем, сире сывлăх, телей, вăй-хăват, мирлĕ тата ырă ĕçре ăнăçусем сунатăп.

Николай МАЛОВ, Раççей Федерацийĕн Федераци Пухăвĕн Патшалăх Думин Депутачĕ

Шупашкар районĕн хисеплĕ çыннисем!

Сире Тăван çĕршывăн Аслă вăрçинче çĕнтер­нĕренпе 75 çул çитнĕ ятпа чĕререн саламлатăп!

Хăрушă тата шелсĕр тĕрĕслев, пысăк çухату витĕр тухса, йывăрлăхсене парăнтарса пирĕн халăх Тăван çĕршыва чунтан юратнине ĕнентермелле кăтартса панă.

Эпир, çĕнтерÿçĕсен йăх-тăхăмĕсем, тĕнчери тăнăçлăха, çĕршывăмăрăн никама пăхăнманлăхне сыхласа хăварнă, килес ăрусемшĕн ирĕклĕ пурнăç çĕнсе илнĕ çынсен паттăрлăхне нихăçан та манас çук. Вĕсен фронтри тата тылри паттăрла ĕçĕсем ĕмĕр-ĕмĕр халăх асĕнче упранччăр.

Шел те, вăхăт чарăнусăр. Пирĕн хушăра çав паттăрла çулсенчи пулăмсене хăй куçĕпе курнă çынсен шучĕ çулсерен сахалланса пырать. Пирĕн тĕп тĕллев – вĕсене пур енлĕн пулăшасси. Çĕре çити тайма пуç сире, паттăрсем! Вăрçăри хăюлăхшăн тата мирлĕ пурнăçри ырми-канми ĕçĕршĕн чунтан тав тунине йышăнсамăр.

Çирĕп сывлăх, ырлăхпа телей, çĕкленÿллĕ кăмăл-туйăм тата вăрăм кун-çул сунатăп!

Çĕнтерÿ уявĕ ячĕпе!

Альбина ЕГОРОВА, Чăваш Респуб­ликин Патшалăх Канашĕн председателĕ

Хаклă ентешсем, Тăван çĕршывăн Аслă вăрçин хисеплĕ ветеранĕсем!

Тăван çĕршывăн Аслă вăрçинчи Çĕн­терÿ кунне хумханса, мăнаçланса кĕтмен çын пирĕн çĕршывра çук та пулĕ. Пĕр уйăх та 14 кунсăр тăватă çул тăсăлнă хăрушă вăрçă кашни çемьене тенĕ пек хуйхă илсе килнĕ, анчах та ĕçре пиçĕхнĕ чăваш арăмне, ачи-пăчине вăл хуçайман. Аслă Çĕнтерÿ кунне шăп 75 çул каялла пирĕн халăх мăнаçлăн кĕтсе илнĕ. Унтанпа майăн 9-мĕшĕ – хăюлăх, паттăрлăх, никама пăхăнманлăхпа кăмăл çирĕплĕхĕн палли пулса тăчĕ. Çак кун эпир Тăван çĕршывшăн пурнăçне шеллемесĕр вăрçă вутне кĕрсе пуçĕсене хунă паттăр ентешсем, ун витĕр тивĕçлĕн утса тухнă ветерансем умĕнче пуç таятпăр. Хисеплĕ ентешсем, сире Аслă Çĕнтерÿ кунĕ ячĕпе чунтан саламласа ырлăх-сывлăх, тăнăç пурнăç тата çемьере килĕшÿ сунатăп! Çĕнтерĕве туптанă мăн асаттесен-кукаçисен астăвăмне тивĕçлĕ пуласчĕ!

Вячеслав РАФИНОВ, Чăваш Респуб­ликин Патшалăх Канашĕн Социаллă политикăпа наци ыйтăвĕсен комитечĕн председателĕ

Тăван çĕршывăн Аслă вăрçин хаклă ветеранĕсем тата тыл ĕçченĕсем, хисеплĕ ентешĕмĕрсем!

Йышăнса илсемĕр Çĕнтерӳ кунĕ ячĕпе чун-чĕререн тухакан ăшă салам сăмахĕсене!

Май уйăхĕн 9-мĕшĕнче пире тăнăçлăх тата ирĕклĕх парнеленĕ паттăрсене çулсерен чыслатпăр, çапăçу хирĕсенче пуç хунисене асăнатпăр. Çĕнĕ ăрусем паттăрсен умĕнче ĕмĕр-ĕмĕр парăмра, вĕсем пархатарлă ачисемпе мăнукĕсен чĕринче яланлăхах юлĕç!

Пирĕн ентешсем фашизма тĕп тăвассине пысăк тÿпе хывнă. Шупашкар районĕн 15 пин ытла ывăлпа хĕрĕ Тăван çĕршывăн Аслă вăрçин хирĕнче тăшманпа харсăррăн тата паттăррăн çапăçнă.

Тылра хĕрарăмсем, ватăсем, ачасем ырми-канми ĕçленĕ. Чăваш Енĕн ĕçчен те ырă кăмăллă халăхĕ мĕн пуррине пĕтĕмпех Аслă Çĕнтерӳ валли панă. Оккупациленĕ территорисенчен тарма тивнĕ ачасене Ишекри тата Кӳкеçри ача çурчĕсенче тарават йышăннă, пурăнмалли кĕтеспе тивĕçтернĕ. Пирĕн ветерансем – чăннипех те паттăр çынсем. Шел, вĕсен йышĕ çулсерен чакса пырать. Паян Шупашкар районĕнче Тăван çĕршывăн Аслă вăрçин 17 участникĕ, 273 тыл ĕçченĕ, çĕнтерӳçĕ-салтаксен тăлăх 108 мăшăрĕ пурăнать. Патшалăхăн тата обществăн вĕсене пулăшса пымалла.

Тăван çĕршывăн Аслă вăрçине хутшăннисене тата республикăра пурăнакан мĕн пур çынна çирĕп сывлăх, вăрăм кун-çул, телей, тăнăçлăх тата ырлăх сунатăп! Çĕнтерӳ кунĕ ячĕпе!

Алевтина ИСАЕВА, Шупашкар район пуçлăхĕн тивĕçĕсене вăхăтлăх пурнăçлакан

Николай ХОРАСЕВ, Шупашкар район администрацийĕн пуçлăхĕ

Ишлей ял тăрăхĕн тата Шупашкар районĕн хисеплĕ çыннисем!

Пурне те Çĕнтерÿ кунĕпе саламлатăп! Айтăр-ха историе пĕрле асра тытар тата ăна юнпа-тарпа çырнă мухтавлă паттăрсемпе мăнаçланар.

Айтăр-ха пĕтĕм тĕнчере мир пултăр тесе кармашар тата Çĕнтерÿшĕн кĕрешнĕ вăйлă вăй-халлă тата çирĕп ĕненÿллĕ, хăйсене шеллемен çынсем майлă кăштах та пулин пулма тăрăшар. Эпĕ пурне те сывлăх, телей тата тăнăç пурнăç сунатăп.

Тÿпе яланах таса пултăр, мир кăвакарчăнĕ хăйĕн вĕçевне нихăçан та ан чартăр! Çĕнтерÿ кунĕпе! Малалла пурăнăпăр!

Евгений Николаевич Субботин, Ишлей ял тăрăх пуçлăхĕ.

20-288

Лапсар ял тӑрӑхӗн тата Шупашкар районӗн хисеплӗ ҫыннисем!

Аслӑ уяв ячӗпе – Ҫӗнтерÿ кунӗпе – сире пӗтӗм чун-чĕререн саламлатӑп! Пур ҫынна та тӑнӑҫлӑх, ырлӑх тата виҫесӗр телей сунатӑп! Ҫак Çӗнтерӳ, пирӗн асаттесемпе мӑн асаттесен пысӑк паттӑрлӑхӗ ҫитес ӑрусен асӗнче ӗмӗрлӗхех упрантӑр! Таса пӗлӗте курма май панă ветерансене пысӑк чыс!

Дмитрий Витальевич Луков, Лапсар ял тӑрӑх пуҫлӑхĕ.

20-289

Сарапакасси ял тӑрӑхӗн тата Шупашкар районӗн хисеплӗ ҫыннисем!

Сире пурне те Ҫӗнтерӳ кунӗ ячӗпе саламлатӑп! Ҫӗр ҫинче тӑнӑҫлӑх, ҫемьере юрату, кил-çуртра ырлăх-пурлăх хуçалантăр. Ҫитĕнÿсене, пысӑк тӗллевсене, ăнăçлăха тивĕçме ҫирӗп сывлӑх, хӑюлӑх, иксĕлми вӑйхал сунатӑп! Паттăрсене яланах асра тытăр.

Май уйӑхӗнчи çак мухтавлă уявпа мăнаçланса тăрăр!

Павел Николаевич Амурцев, Сарапакасси ял тăрăх пуçлăхĕ.

20-290

Çĕньял ял тӑрӑхӗн тата Шупашкар районӗн хисеплӗ ҫыннисем!

Пурне те пуянлӑх, сывлӑх тата вӑй-хал сунатӑп!

Аслӑ Ҫӗнтерӳ кунӗ ячӗпе саламлатӑп. Пирӗнтен кашни хӑйӗн тата çывăх çыннисен пурнăçне, тăнăçлăха хаклама пĕлтĕр тата çакăншăн кӗрешнӗ паттӑрсене нихăçан та ан мантăр.

Çӗр ҫинче ырă яланах усала ҫӗнтертӗр, туслӑх курайманлӑхран вӑйлӑрах пултӑр! Юратӑр тата лайăххине ĕненме ан чарăнăр! Ҫӗнтерӳ кунӗпе!

Андрей Николаевич Михайлов, Çĕньял ял тӑрӑх пуҫлӑхӗ.

20-291

Çырмапуҫ ял тӑрӑхӗн тата Шупашкар районӗн хисеплӗ ҫыннисем!

Аслӑ уявра, Ҫӗнтерӳ кунӗнче, сире – хӑюлӑх, сывлӑх, таса та ҫутӑ пӗлӗт сунатăп! Çĕнтерÿ кунĕ ячĕпе халалланă чаплӑ парада кĕтсе илетпĕрех кăçал. Хамӑрӑн вӗҫӗ-хӗррисӗр Тӑван çӗршыва юратма сунатăп! Хӑвӑр юлташӑрсене яланах юратӑр, хаклӑр тата хисеплӗр! Мӑнаçланса саламлатăп Сире!

Рамиль Гаязетдинович Гельметдинов, Çырмапуç ял тăрăх пуçлăхĕ.

20-292

Шĕнерпуç ял тăрăхĕн тата Шупашкар районĕн хисеплĕ çыннисем!

Аслă Çĕнтерÿ кунĕн уявĕпе саламлатăп сире!

Пирĕн аслă халăх пурнăçланă паттăрлăх нихăçан та асран ан тухтăр! Миллион пурнăç хакĕпе çĕнсе илнĕ пирĕн çĕршывăн мăнаçлăхне пулас ăрусем сыхласа хăварасса шанатăп. Çĕнтерÿ кунĕпе!

Вячеслав Вениаминович Столяров, Шĕнерпуç ял тăрăх пуçлăхĕ.

20-294

Чӑрӑшкасси ял тӑрӑхӗн тата Шупашкар районӗн хисеплӗ ҫыннисем!

Паян пирӗн халӑхшӑн тата пӗтӗм Раҫҫейшӗн аслă уяв кунӗ. Унтанпа нумай ҫул иртнӗ пулин те ҫак Аслӑ Çӗнтерӳ пирӗн ҫӗршывпа унӑн тӑхӑмӗсемшӗн пысӑк пӗлтерӗшлӗ шутланать. Шел те, çулран-çул ветерансен шучĕ сахалланса пырать. Хальхи тата пулас ӑрусем ҫак аслӑ куна тата унăн пĕлтерĕшне малалла та хисеплесе шанатпӑр.

Ҫӗнтерӳ кунӗпе!

Виталий Яковлевич Павлов, Чӑрӑшкасси ял тӑрӑх пуҫлӑхӗ.

20-293

Янăш ял тăрăхĕн тата Шупашкар районĕн хисеплĕ çыннисем!

Аслă Çĕнтерÿ кунĕ – аслă кун. Сире пурне те çак шавлă, мăнаçлă, хăюллă, астăвăмлă уявпа саламлатăп. Тек нихăçан та вăрçă ан пултăр. Иртнĕ хăрушă çулсем, хăюллă паттăрсем çинчен астăвăма ватти те, кĕçĕнни те хисеплетĕр, чыслатăр. Çемьесенче, юлташсемпе тата ĕçтешсемпе хутшăннă чухне килĕшÿлĕх сунатăп. Кашни килте, кашни чĕрере хуçалантăр вăл! Çĕнтерÿ кунĕпе!

Иван Леонидович Грачев, Янăш ял тăрăх пуçлăхĕ.

20-295

Шемшер ял тăрăхĕн тата Шупашкар районĕн хисеплĕ çыннисем!

Майăн 9-мĕшĕ – кашни çыншăн хаклă та таса уяв. Ăна эпир хумхануллă туйăмсемпе йышăнатпăр. Тăван çĕршывăн Аслă вăрçин фрончĕсенче хăюллăн çапăçнă, тылра ырми-канми ĕçленĕ, вăрçă хыççăнхи çулсенче çĕршыва ура çине тăратнă çынсен паттăрлăхĕпе яланах мăнаçланатпăр. Аслă Çĕнтерĕве çывхартнă ветерансем умĕнче çĕре çити пуç таятпăр! Сире тата сирĕн çывăх çыннусене çирĕп сывлăх, вăрăм кун-çул, мирлĕ тÿпе тата ырлăх сунатпăр!

Виталий Михайлович Иванов, Шемшер ял тăрăх пуçлăхĕ.

20-296

Ишек ял тăрăхĕн тата Шупашкар районĕн хисеплĕ çыннисем!

Пирĕншĕн кашниншĕн пĕлтерĕшлĕ уявпа – Çĕнтерÿ кунĕпе чун-чĕререн саламлатăп сире! Майăн 9-мĕшĕ – пирĕн çĕршывăн ирĕклĕхне çĕнсе илнисемшĕн мăнаçланмалли кун, вырăс халăхĕн вăй-халĕн тата хăюлăхĕн палли. Çавăнпа пирĕн тĕллев – хăюллă ĕçсем тата паттăрлăх çинчен астăвăма упраса хăварасси тата хушасси. Сире çирĕп сывлăх, телей тата ырлăх-сывлăх сунатăп.

Анатолий Николаевич Максимов, Ишек ял тăрăх пуçлăхĕ.

20-297

Апаш ял тăрăхĕн тата Шупашкар районĕн хисеплĕ çыннисем!

Сире майăн 9-мĕшĕпе пĕтĕм чун-чĕререн саламлатăп. Çак уяв пирĕн çĕршывра пурăнакан кашни çыншăн пысăк пĕлтерĕшлĕ.

Вăрçă тискерлĕхĕсене, пирĕн мăн асаттесен çухату йÿçĕкĕсене чĕрене ырат-тарса аса илетпĕр. Çапах та Çĕнтерÿ – пур паттăр чысĕн, хăюлăхĕн, хастарлăхĕн палли.

Уяв ячĕпе!

Александр Николаевич Владимиров, Апаш ял тăрăх пуçлăхĕ.

20-298

Атайкасси ял тăрăхĕн тата Шупашкар районĕн хисеплĕ çыннисем!

Майăн 9-мĕшĕ – чи савăнăçлă, чи çывăх, чи хаклă тата çав вăхăтрах чи хурлăхлă уяв – пире мирлĕ пурнăç тата тивĕçлĕ ирĕклĕх парнелеме пултарнисене асăнмалли кун. Çĕнĕ шанăç, телей, юрату, аталану сунатăп – çакă ветерансене, пирĕн çывăх çынсене тата асаттесене хисеп туни пулĕ.

Юрий Владимирович Башкиров, Атайкасси ял тăрăх пуçлăхĕ.

20-299

Вăрман-Çĕктер ял тăрăхĕн тата Шупашкар районĕн хисеплĕ çыннисем!

Майăн 9-мĕшĕнчи уявра хамăр ветерансене чунтан саламлатпăр! Ырă кăмăлпа, пысăк чун-чĕрепе пире парнеленĕ кăвак тÿпене усал пĕлĕчĕсем нихăçан та тĕксĕмлетмессе шанатпăр. Пирĕн ачасем вăрçă мĕнне нихăçан та ан пĕлччĕр тесе эсир лăпкăлăха çухатнă тата ыйхă пирки маннă. Çакăншăн эпир сире ĕмĕр-ĕмĕр аса илсе пурăнăпăр тата чĕререн тухакан сăмахсемпе саламласа тăрăпăр. Çĕре çити пуç таятпăр сирĕн умăрта тата вĕçĕхĕррисĕр тав сăмахĕ калатпăр!

Александр Виталиевич Кудряшов, Вăрман-Çĕктер ял тăрăх пуçлăхĕ.

20-300

Тутаркасси ял тăрăхĕн тата Шупашкар районĕн хисеплĕ çыннисем!

Аслă уявпа – Çĕнтерÿ кунĕпе чĕререн тухакан салам сăмахĕсене йышăнсамăр. Паян, мирлĕ пурнăçра, эпир канлĕн ĕçлеме, пурнăçшăн савăнма тата хамăр ачасене ÿстерме майсем туса панă вăрçă паттăрĕсене хисеплетпĕр тата асра тытатпăр. Вĕсене, Çĕнтерÿшĕн мĕн пур вăй-хăвата панă пирĕн паттăрсене пула эпир малашлăх çинчен хăюллăн тата ыранхи кун çинчен лăпкăн шухăшлатпăр! Ăнăçу, çирĕп сывлăх тата çурхи кăмăл-туйăм сунатăп!

Анатолий Викентьевич Фомин, Тутаркасси ял тăрăх пуçлăхĕ.

20-301