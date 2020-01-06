В Чувашии за две недели на пожарах погибли пять человек

6 января, 2020 - Актуально - нет комментариев

В Доме правительства Чувашии обсудили ситуацию с пожарами. Об этом сообщает пресс-служба администрации Главы Чувашии.

По информации министра Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Вениамина Петрова, с начала нового года зарегистрировано меньше пожаров по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. Из-за неосторожного обращения с огнем и курения в состоянии алкогольного опьянения с 25 декабря 2019 года на пожарах погибли пятеро человек. От использования пиротехники пострадали шестеро.

6.01.2020

www.tavanen.ru

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Открыть все новости