С наступлением жары в республике уже утонули 20 человек. В основном это рыбаки. Спасатели также добавляют: люди не умеют отдыхать на природе без горячительного. Об этом сообщает ГТРК «Чувашия».

— 85 % погибших на воде находились в состоянии алкогольного опьянения. А сегодня температура воздуха высокая, тело нагрето, хочется освежиться и искупаться, но температура воды еще не комфортная для купания. Верхние слои воды нагрелись, а нижние нет. Сегодня температура воды 17 градусов, а тем временем для безопасного купания температура воды должна быть — больше 20 градусов . И вход в воду без подготовки может привести к судорогам, остановке сердца, дыхания, — рассказал начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС по ЧР Герман Майков.

Всего в этом году в республике оборудовали около 90 мест для купания.

17.06.2020

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