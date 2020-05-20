В медицинских организациях Чувашии за апрель-май 2020 года зарегистрировано 130 обращений по поводу присасывания клещей, в т.ч. 63 случая среди детей (за тот же период 2019 года – 163 обращения). Об этом сообщает Роспотребнадзор по Чувашии.

В лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике – Чувашии» исследовано 106 клещей, снятых с людей (в 2019 году за тот же период исследовано 610 клещей).

В Чувашской Республике не регистрируются местные случаи КВЭ, но ежегодно регистрируются случаи иксодового клещевого боррелиоза. В 2020 году зарегистрирован 1 случай иксодового клещевого боррелиоза (в 2019 году всего было зарегистрировано 18 случаев, в 2018 – 22 случая).

Справочно Клещи – переносчики опасных для человека заболеваний, таких как клещевой вирусный энцефалит (КВЭ), иксодовый клещевой боррелиоз (ИКБ), грануляцитарный эрлихиоз человека и др.

20.05.2020

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