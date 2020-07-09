Последствия пожара по улице Ахазова в г. Чебоксары Оригинал

За дежурные сутки в Чувашии зарегистрирован 57 случай возгорания транспортного средства с начала 2020 года. В ночь на 9 июля в городе Чебоксары сгорел легковой автомобиль Kia. Машина была припаркована во дворе дома № 2 по улице Ахазова. Предположительно, причиной ЧП стал поджог. Об этом сообщает ГУ МЧС РФ по Чувашии.

Во вторник в 20.30 час. в столице загорелся автомобиль Volkswagen Crafter возле дома № 20 по улице Шумилова. Поврежден салон машины на площади 1,5 кв. м. Причина ЧП устанавливается.

В 21.00 час. во время движения по улице 30 лет Победы в городе Канаш вспыхнул мотоцикл Regulmoto Sport-003 2019 года выпуска. К пожару, предположительно, привела неисправность транспортного средства.

Последствия пожара в г. Канаш Оригинал

9.07.2029

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