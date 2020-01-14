В Чувашии за год водителям автобусов выписано более 18 тысяч штрафов

14 января, 2020 - Актуально - нет комментариев

По данным УГИБДД МВД по Чувашской Республике, за 2019 год по вине водителей автобусов произошло 77 ДТП, в которых пострадали 113 человек. В отношении водителей автобусов, в том числе и на тех, кто занимается перевозкой детей, составлено свыше 18 тысяч административных материалов, из них более 12 тысяч зафиксировано комплексами фотовидеофиксации нарушений ПДД.

Как сообщает МВД по Чувашии, самые частые нарушения  — это превышение скоростного режима, нарушение правил применения ремней безопасности и перевозки людей, не предоставление преимущества в движении пешеходам.

14.01.2020

www.tavanen.ru

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Открыть все новости