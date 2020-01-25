В 2019 году на принудительном исполнении в УФССП по Чувашии находилось около 12 тысяч исполнительных производств о взыскании алиментных платежей. За год судебными приставами-исполнителями вынесено 11 тысяч постановлений о временном ограничении на выезд должников по алиментам за пределы Российской Федерации, в рамках каждого седьмого исполнительного производства указанной категории действуют постановления о временном ограничении на пользование должниками специальным правом. К административной ответственности привлечено 1400 граждан, к уголовной ответственности по ч. 1 ст. 157 Уголовного кодекса Российской Федерации — 679. Об этом сообщает УФССП по Чувашии.

В рамках почти тысячи производств наложен арест на имущество должников на общую сумму свыше 15 миллионов рублей.

За год удалось взыскать более 180 миллионов рублей алиментных платежей.

25.01.2020

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