В Чувашии за год взыскали 180 миллионов алиментных платежей

25 января, 2020 - Актуально - нет комментариев

В 2019 году на принудительном исполнении в УФССП по Чувашии находилось около 12 тысяч исполнительных производств о взыскании алиментных платежей.   За год судебными приставами-исполнителями вынесено 11 тысяч постановлений о временном ограничении на выезд должников по алиментам за пределы Российской Федерации, в рамках каждого седьмого исполнительного производства указанной категории  действуют постановления о временном ограничении на пользование должниками специальным правом. К административной ответственности привлечено 1400 граждан, к уголовной ответственности по ч. 1 ст. 157 Уголовного кодекса Российской Федерации — 679. Об этом сообщает УФССП по Чувашии.

В рамках почти тысячи производств наложен арест на имущество должников на общую сумму свыше 15 миллионов рублей.

За год  удалось  взыскать более 180  миллионов рублей алиментных платежей.

25.01.2020

www.tavanen.ru

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