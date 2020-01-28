С 24 по 26 января в Чувашии инспекторы ДПС остановили 35 водителей, находившихся за рулем в нетрезвом состоянии, а также автолюбителей с явными признаками алкогольного опьянения, отказавшихся пройти медицинское освидетельствование на наличие алкоголя в крови. В отношении всех нарушителей составлены административные материалы. Об этом сообщает ГИБДД Чувашии.

24 января в Чебоксарах инспекторы ДПС при содействии активиста общественного движения «Город грехов» задержали водителя автомобиля «Лада Ларгус», который находился в состоянии опьянения.

Активист общественного движения заметил автомобиль в районе Гагаринского моста. Поведение водителя вызвало подозрение так, как его машина виляла по дороге, выезжая на полосу встречного движения. Информация об автомобиле была передана в дежурную часть ГИБДД и спустя некоторое время на улице Гузовского инспекторы ДПС задержали водителя «Лады Ларгус». Результат освидетельствования показал 1,298 промилле. Также в салоне автомобиля на разложенном переднем сиденье находился 4-летний ребенок.

В Новочебоксарске представители общественного движения «Антидилер» и сотрудники отдельного специализированного батальона ДПС ГИБДД МВД по Чувашской Республике задержали водителя, который управлял автомашиной в состоянии опьянения. От прохождения медицинского освидетельствования задержанный автомобилист отказался. В отношении него составлен административный материал по части 1 статьи 12.26 КоАП РФ. Для дальнейшего разбирательства нарушитель доставлен в ОМВД России по г. Новочебоксарск.

25 января на проспекте Тракторостроителей в Чебоксарах инспекторы отдельного батальона ДПС ГИБДД УМВД России по г. Чебоксары остановили автомашину «Датсун» с нетрезвым водителем. Вместе с ним в машине находились его супруга и маленький ребенок, который перевозился без детского удерживающего устройства. В то время, пока на нарушителя инспекторы ДПС оформляли административный материал, за руль указанного транспорта села супруга и пыталась уехать. Женщину задержали. Установлено, что оина также находилась в состоянии опьянения.

Оба водителя привлечены к административной ответственности, в том числе за нарушение требований перевозки несовершеннолетних в салоне транспортного средства.

28.01.2020

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