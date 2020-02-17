В Чувашии с 1 октября 2019 года по 1 февраля 2020 года зафиксировано снижение количества погибших на пожарах на 44 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом 17 февраля сообщил и.о. министра Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Вениамин Петров на еженедельном совещании в Доме Правительства, которое провел врио Главы Чувашской Республики Олег Николаев.

Всего за этот период в республике зарегистрировано 452 пожара (за АППГ – 349), в результате которых погибли 19 человек (АППГ – 34). Спасено 55 человек (АППГ – 34). Материальный ущерб от пожаров составил более 45 млн рублей. Четырнадцать из 18 погибших взрослых на момент пожара находились в состоянии алкогольного опьянения.

С начала года по состоянию на 14 февраля в республике зарегистрировано 107 пожаров (за АППГ – 143), в которых погибли 7 человек. Из них шестеро находились в нетрезвом виде.

«Из года в год, что характерно для нашего региона, большая часть – более 70% погибших на пожарах – это люди в нетрезвом состоянии. Это проблема, это бич. Несмотря на активную профилактическую работу, работу СМИ, пока резких сдвигов в сторону улучшения, к сожалению, нет», – заметил Вениамин Петров.

Тёплая зима способствовала снижению количества погибших и пострадавших от переохлаждения, уменьшению аварий на объектах инфраструктуры и жизнеобеспечения.

В настоящее время в зоне особого внимания Государственного комитета Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям находится работа по предупреждению и недопущению несчастных случаев из-за сходов снежной наледи и сосулек на людей. Началась подготовка к возможному паводку и летнему пожароопасному периоду.

На еженедельном совещании также обсудили подготовку к проведению мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества.

По линии Минкультуры Чувашии в районах и городах республики запланировано свыше 900 мероприятий. В образовательных организациях Чувашии проводится месячник оборонно-массовой и спортивной работы, в рамках которого будет охвачено более 130 тыс. человек.

Руководитель Управления Роспотребнадзора по Чувашской Республике – Чувашии Надежда Луговская обратила внимание на обязательное проведение усиленных дезинфекционных мероприятий во всех местах массового скопления населения. По ее словам, в городе Чебоксары отмечается превышение эпидпорога по гриппу и ОРВИ среди населения в возрасте 15 лет и старше. Уровень заболеваемости в столице выше среднереспубликанских значений в 1,7 раза. Она рекомендовала соблюдать санитарные нормы и правила, а также не допускать к участию в массовых мероприятиях лиц с признаками ОРВИ и гриппа.

17.02.2020

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