На сайте стопкоронавирус.рф сообщается, что в Чувашии зарегистрировано 164 случая заболевания коронавирусом, 6 человек выздоровели, один скончался. Данные приводятся на 10.30 18 апреля.

В паблике «Чувашия без паники» сказано о 27 новых случаях коронавируса в регионе за сутки: 14 из них подтвердились по результатам направленных в течение недели анализов. 13 случаев — текущие (новые).

В России официально подтверждено 36793 случая коронавируса, выздоровели 3057, 313 умерли.

18.04.2020

www.tavanen.ru