В Чувашии зарегистрировано 164 случая заболевания коронавирусом

18 апреля, 2020 - Актуально - нет комментариев

На сайте стопкоронавирус.рф сообщается,  что в Чувашии зарегистрировано 164 случая заболевания коронавирусом,  6 человек выздоровели,  один скончался.  Данные приводятся на 10.30 18 апреля.

В паблике   «Чувашия без паники» сказано о 27 новых случаях коронавируса в регионе за сутки: 14 из них подтвердились по результатам направленных в течение недели анализов. 13 случаев — текущие (новые).

В России официально подтверждено 36793 случая коронавируса, выздоровели 3057, 313 умерли. 

 

18.04.2020

www.tavanen.ru 

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