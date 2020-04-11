В Чувашии зарегистрировано шесть новых случаев коронавируса

11 апреля, 2020 - Актуально - нет комментариев

В Чувашии зарегистрировано шесть новых случаев заболевания коронавирусом. Среди них — двое контактных и еще четверо приезжих. Об этом сообщает Минздрав Чувашии. 

 

Они были госпитализированы до подтверждения результатов из Нижегородской лаборатории. 

Таким образом в Чувашии официально подтверждено 40 случаев коронавируса, два человека поправились. 

 

 

 

 

11.04.2020

Www.tavanen.ru 

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