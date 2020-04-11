В Чувашии зарегистрировано шесть новых случаев заболевания коронавирусом. Среди них — двое контактных и еще четверо приезжих. Об этом сообщает Минздрав Чувашии.

Они были госпитализированы до подтверждения результатов из Нижегородской лаборатории.

Таким образом в Чувашии официально подтверждено 40 случаев коронавируса, два человека поправились.

11.04.2020

Www.tavanen.ru