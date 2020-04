View this post on Instagram

Пришло подтверждение результатов анализов на новую коронавирусную инфекцию еще у шести пациентов. Двое – контактных, еще четыре – приезжие. Пациенты были госпитализированы до подтверждения Нижегородской лаборатории. ⠀ Итого: 40 случаев заражения covid-19 в Чувашии. Два человека выздоровели. ⠀ Информация будет дополнена. #стопкоронавирус21