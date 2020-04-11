В Чувашии зарегистрировано шесть новых случаев заболевания коронавирусом. Среди них — двое контактных и еще четверо приезжих. Об этом сообщает Минздрав Чувашии.
Они были госпитализированы до подтверждения результатов из Нижегородской лаборатории.
Таким образом в Чувашии официально подтверждено 40 случаев коронавируса, два человека поправились.
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Пришло подтверждение результатов анализов на новую коронавирусную инфекцию еще у шести пациентов. Двое – контактных, еще четыре – приезжие. Пациенты были госпитализированы до подтверждения Нижегородской лаборатории. ⠀ Итого: 40 случаев заражения covid-19 в Чувашии. Два человека выздоровели. ⠀ Информация будет дополнена. #стопкоронавирус21
11.04.2020
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