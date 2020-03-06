В Чувашии зарегистрировано шестое коллекторское агентство

6 марта, 2020 - Актуально - нет комментариев

В УФССП России по Чувашской Республике  выдано шестое в республике свидетельство коллекторскому агентству, деятельность которого признана официальной. Управлением Федеральной службы судебных приставов по Чувашской Республике — Чувашии на основании пакета документов, предоставленных ООО «Финансово-правовая компания», принято решение о включении данной организации в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности.

Как сообщает УФССП по Чувашии, в 2017 году свидетельство получили ООО «Гироскоп-Ч», ООО  «Инкас Коллект», а в  2019  — ООО «Вектор», ООО «Альянс Поволжье» и  ООО «Киберникс».

6.03.2020

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