В УФССП России по Чувашской Республике выдано шестое в республике свидетельство коллекторскому агентству, деятельность которого признана официальной. Управлением Федеральной службы судебных приставов по Чувашской Республике — Чувашии на основании пакета документов, предоставленных ООО «Финансово-правовая компания», принято решение о включении данной организации в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности.
Как сообщает УФССП по Чувашии, в 2017 году свидетельство получили ООО «Гироскоп-Ч», ООО «Инкас Коллект», а в 2019 — ООО «Вектор», ООО «Альянс Поволжье» и ООО «Киберникс».
6.03.2020
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