В Чувашии зарегистрировано новое коллекторское агентство

23 июня, 2020 - Актуально - нет комментариев

22 июня сотрудники Управления Федеральной службы судебных приставов по Чувашской Республике — Чувашии выдали очередное свидетельство коллекторскому агентству, деятельность которого признана официальной.  Изучив представленный пакет документов, было принято решение включить ООО «ЮКАНКО» в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности.                       

Напомним, что на территории Чувашской Республики это уже седьмая официально зарегистрированная организация.

23.06.2020

www.tavanen.ru

     

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