22 июня сотрудники Управления Федеральной службы судебных приставов по Чувашской Республике — Чувашии выдали очередное свидетельство коллекторскому агентству, деятельность которого признана официальной. Изучив представленный пакет документов, было принято решение включить ООО «ЮКАНКО» в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности.

Напомним, что на территории Чувашской Республики это уже седьмая официально зарегистрированная организация.

23.06.2020

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