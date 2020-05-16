В лабораториях, подведомственных Минздраву Чувашии на утро 16 мая выполнено 20004 исследований. За сутки проведено 524 исследования.

Как сообщает Минздрав Чувашии, в центре СПИД сейчас ведется обработка лаборатории. В кожвендиспансере проведено 428 исследования, в РКБ — 96.Всего обследовано 17855 человек.За сутки сделано 476 исследований:

382 исследования в кожвендиспансере и 94 в РКБ.

В лаборатории ФГБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» на утро 16 мая 2020 года выполнено 729 исследований у 687 человек.

Дополнительно заработали лаборатории на базе УФСИН РФ по Чувашской Республике, которая на утро 16 мая выполнила 102 исследований у 93 человек;

на базе ФГБУ «ФЦТОиЭ» Минздрава России, которая на утро 16 мая выполнила 59 исследований у 52 человек.

Поставка пробирок с транспортной средой и реагентов в лаборатории ведется в ежесуточном режиме.