В Чувашии заработали две дополнительные лаборатории для анализов на коронавирус

16 мая, 2020 - Актуально - нет комментариев

В лабораториях, подведомственных Минздраву Чувашии на утро 16 мая выполнено 20004 исследований. За сутки проведено 524 исследования.

Как сообщает Минздрав Чувашии,  в центре СПИД сейчас ведется обработка лаборатории.  В кожвендиспансере проведено 428 исследования, в РКБ — 96.Всего обследовано 17855 человек.За сутки сделано 476 исследований:
382 исследования в кожвендиспансере и 94 в РКБ.

В лаборатории ФГБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» на утро 16 мая 2020 года выполнено 729 исследований у 687 человек.

Дополнительно заработали лаборатории на базе УФСИН РФ по Чувашской Республике, которая на утро 16 мая выполнила 102 исследований у 93 человек;
на базе ФГБУ «ФЦТОиЭ» Минздрава России, которая на утро 16 мая выполнила 59 исследований у 52 человек.

Поставка пробирок с транспортной средой и реагентов в лаборатории ведется в ежесуточном режиме.

Справочно

В соответствии с Приказом Минздрава РФ от 19.03.2020 №198н в Чувашии развернуто для больных коронавирусом  609 коек, из них занято 428 койки, свободна 181 койка. На аппаратах ИВЛ – 16 человек.

На основании письма Минздрава России от 05.05.2020 № 30-0/И/2-5931 в Чувашии развернуто дополнительно  648 коек, из них заняты 471 койка, свободны 177коек, на аппарате ИВЛ – 1 человек.

Справочно:

В состав 609 коек входят:

75 коек инфекционного стационара БУ «Больница скорой медицинской помощи» Минздрава Чувашии;

151 койка основного корпуса БУ «Больница скорой медицинской помощи» Минздрава Чувашии;

75 коек инфекционного стационара БУ «Новочебоксарская городская больница» Минздрава Чувашии;

140 коек инфекционного стационара БУ «Городская детская больница №2» Минздрава Чувашии;

114 коек БУ «Республиканский клинический госпиталь для ветеранов войн» Минздрава Чувашии;

54 койки акушерского отделения №3 БУ «Городская клиническая больница №1».

В состав 648 коек входят:

176 коек основного корпуса БУ «Больница скорой медицинской помощи» Минздрава Чувашии;

150 коек терапевтического и хирургического корпусов БУ «Городской клинический центр» Минздрава Чувашии;

120 коек основного корпуса БУ «Вторая городская больница» Минздрава Чувашии;

80 коек стационарного корпуса БУ «Новочебоксарский медицинский центр» Минздрава Чувашии;

26 коек дополнительно на базе БУ «Республиканский клинический госпиталь для ветеранов войн» Минздрава Чувашии;

6 коек дополнительно на базе БУ «Вторая городская больница» Минздрава Чувашии,

90 коек на базе ФГБУ «Федерального центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования» Минздрава России (Приказ Минздрава РФ от 14.05.2020 №439).

16.05.2020
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