В Чувашии запущена масштабная антидопинговая образовательная программа, в рамках которого только за последние пол года проведено более 15 информационно-образовательных семинаров со спортсменами и тренерами.

«В ходе образовательных мероприятий обсуждаются виды нарушений антидопинговых правил и ответственность за их несоблюдение, документы, регламентирующие борьбу с допингом на территории Российской Федерации. До участников семинаров доводится информация о том, как пройти онлайн-курс обучения на сайте РАА «РУСАДА», а также проверить лекарственные средства, спортивное питание, витамины и другие БАДы на наличие запрещенных в спорте веществ», — рассказывает министр физической культуры и спорта Чувашской Республики Михаил Богаратов.

По словам руководителя спортивного ведомства, главная задача таких семинаров — увеличение грамотности спортсменов в сфере антидопингового законодательства, норм поведения, ограничений и последствий использования запрещенных средств.

Напомним, что в июне 2019 года Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) объявило о выявлении более 60 случаев возможного нарушения в 2017 году антидопинговых правил спортсменами и персоналом в одном из спортивных училищ Чувашии. После этого Кабинетом Министров Чувашии была создана независимая рабочая группа для выяснения всех обстоятельств и условий возможных нарушений. Доклад по итогам работы, выводы и рекомендации 15 ноября были представлены в Кабинет Министров Чувашской Республики, а также всем заинтересованным участникам процесса.

«Я напомню, что одним из главных выводов экспертов стал тезис о недостаточном уровне подготовки спортивных врачей, что в конечном итоге и привело к нарушению антидопинговых правил. Вместе с тем, рабочая группа не выявила предпосылок к утверждению, что нарушения антидопинговых правил спортсменами в Чувашии является следствием намеренной политики медицинских учреждений или спортивных организаций республики. О чём руководство РУСАДА открыто заявляло в интервью средствам массовой информации. Также оказались ложными заявления о том, что некоторым спортсменам из Чувашии проводились запрещенные переливания крови, а регион прикрывал эти махинации. В этом отношении, рабочая группа действительно помогла реабилитировать честь нашего мундира», — отметил министр.

Михаил Богаратов подчеркнул, что в настоящее время в регионе проводится масштабная работа по выполнению обозначенных в докладе рекомендаций. Это касается как сферы физической культуры и спорта, так и здравоохранения.

17.01.2020

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