16 апреля врио Главы Чувашии Олег Николаев принял участие в запуске единого информационного ресурса, отражающего ход реализации национальных проектов на территории региона. Портал был создан по поручению Олега Николаева Министерством цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашии совместно с другими органами государственной власти.

«Реализацию национальных проектов держит на контроле лично Президент России Владимир Путин. Нацпроекты наполнены серьезными источниками финансирования и в целом направлены на то, чтобы поменять качество жизни каждого гражданина страны. И очень важно об этом рассказывать людям доступно, информативно, максимально широко. Вот для этого был разработан портал», — подчеркнул врио Главы республики Олег Николаев.

Министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашии Михаил Анисимов рассказал, что разработка портала http://np.cap.ru проходила при поддержке Ассоциации по содействию развитию информационных технологий «ИТ-Кластер Чувашской Республики».

«Был организован первый онлайн-хакатон – новый формат соревнований среди программистов, когда команды разрабатывают конкретный продукт за короткое время. Его участниками стали 25 команд со всей России, в том числе из Чебоксар, Набережных Челнов, Оренбурга, Тюмени. Команды трудились над тем, чтобы выработать более приемлемый механизм подачи того огромнейшего пласта материала, который содержится в национальных проектах», — рассказал Михаил Анисимов.

Портал состоит из четырех блоков, в которых собрана наиболее полная и актуальная информация о национальных проектах, размещены нормативно-правовые документы – паспорта нацпроектов, интерактивные карты, здесь же есть свой пресс-центр, содержащий тематические новости, фото и видео.

Было отмечено, что любой пользователь сможет найти полную информацию о реализуемых на территории Чувашии национальных проектах: объемах финансирования по годам, целевых показателях, конкретных объектах и сроках строительства с привязкой к карте Чувашии.

Преимущества и удобство такого ресурса уже успели оценить руководители министерств республики.

«На интерактивной карте размещены действующие объекты и те, которые планируется открыть: кванториумы, IT-кубы, мастерские и др. Информация максимально наглядная, презентабельная, понятная для любой целевой аудитории. Считаю, что это большой шаг вперед», — отметил министр образования и молодежной политики Чувашской Республики Сергей Яковлев

«Когда я председательствовал на Совете по национальным проектам, я говорил, что очень сложно получить цельную информацию, внятную и доступную информацию о реализуемых мероприятиях в рамках национальных проектов и отдельных региональных проектов. И мне кажется, что представление информации в такой форме и современно, и информативно, и доступно», — резюмировал Олег Николаев.

Справка

В Чувашии сегодня реализуются мероприятия 51 из 67 федеральных проектов, входящих в состав 11 национальных проектов (программ), предусмотренных майским Указом Президента Российской Федерации.

Ориентировочно на реализацию национальных проектов в республике за 6 лет (2019-2024 годы) предусматривается выделить порядка 83,7 млрд. рублей.

Общий объем финансирования реализации мероприятий региональных проектов Чувашской Республики в 2019 году составил 15,1 млрд. рублей или 91,9% от запланированного объема.

В 2020 году финансирование региональных проектов планируется в объеме 16,8 млрд. рублей, из них счет бюджетных средств запланировано финансирование 40 региональных проектов Чувашской Республики на общую сумму 10,8 млрд. рублей, что на 5 % больше, чем в прошлом году.

16.04.2020

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