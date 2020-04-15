Сегодня, 15 апреля 2020 года, внесены изменения в Указ врио Главы Чувашской Республики от 3 апреля 2020 года № 92 «О комплексе ограничительных и иных мероприятий по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Чувашской Республики».

В соответствии с Указом от 15 апреля 2020 года № 108, на территории Чувашской Республики вводятся ограничения охоты путем запрета промысловой, любительской и спортивной охоты на пернатую дичь в период весенней охоты 2020 года на территории охотничьих угодий Чувашской Республики.

Ограничения вызваны необходимостью принятия мер по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Чувашской Республики.

Ранее, 2 апреля 2020 года, Минприроды Чувашии сообщало о приостановлении всех мероприятий, связанных с весенней охотой 2020 года

во всех охотничьих угодьях Чувашской Республики. Соответствующий приказ 31 марта 2020 года подписал и.о. министра природных ресурсов и экологии Чувашской Республики Александр Воробьев.

В рамках борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции приостановлены оказание услуг в сфере охотничьего хозяйства, прием заявлений на получение разрешения на добычу охотничьих ресурсов, выдача разрешений на добычу охотничьих ресурсов.

15.04.2020

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