18 марта 2020 года в России стартует Международная акция «Сад памяти», посвященная памяти погибших в Великой Отечественной войне. Организаторы мероприятия – Всероссийское добровольческое движение «Волонтеры Победы» и Фонд памяти полководцев Победы. В рамках мероприятия будут высажены деревья в городах-героях, городах воинской славы, региональных центрах как в черте городов в городских парках, скверах, аллеях, так и на территории лесного фонда. Первая посадка деревьев пройдет 18 марта в Севастополе, завершится мероприятие 22 июня. Об этом сообщает Минприроды Чувашии.

Поучаствовать в высадке сможет каждый. Найти ближайшее место высадки можно на официальном сайте садпамяти2020.рф. Чтобы принять участие, достаточно зайти на сайт, выбрать свой регион, кликнуть на ближайшую точку высадки и узнать дату, время и контакты для связи. Дальше нужно прибыть на место в назначенный день. Также на сайте есть возможность зарегистрироваться, рассказать, кому посвящается дерево, чтобы получить электронный сертификат, который будет напоминать участнику об этом событии. С 16 марта начинает работу телефон горячей линии Рослесхоза 8-800-100-94-00, по которому можно будет получить интересующую информацию.

Всего по стране планируется высадить 27 миллионов деревьев, по числу погибших в Великой Отечественной войне. Посадить дерево в память о своем герое также смогут жители Чувашской Республики. Дату высадки определяют органы местного самоуправления и лесничества.

Даты и адреса проведения акции в Чувашской Республике

14.03.2020

www.tavanen.ru